Netto und Lidl feuern große Fernseher zu Schleuderpreisen raus

Der Toshiba 55UF3D63DA bietet einen 55 Zoll (ca. 140 cm) großen Bildschirm mit 4K-UHD-Auflösung. Als sogenannter Fire TV ist er mit dem Betriebssystem Fire OS ausgestattet, das unter anderem direkten Zugriff auf die Streaming-Apps von Prime Video, Netflix, YouTube, DAZN, Disney+ und anderen Plattformen gestattet. Besonders kontrastreiche Bilder werden unter anderem dank Dolby Vision HDR und Micro-Dimming erreicht, externe Geräte lassen sich über drei HDMI- und zwei USB-Ports mit dem Flachbildfernseher verbinden. Auch ein Multimedia-Player ist bereits ab Werk an Bord. Besonders praktisch: Weil auch der Sprachassistent Alexa von Amazon integriert ist, kannst du den Fernseher auch mit deiner Sprache steuern.

Toshiba-Fernseher bei Netto zum Top-Preis kaufen

Toshiba hebt auch hervor, dass Lautsprecher von Onkyo (2 × 10 Watt) für den passenden Kino-Sound an Bord sind. Ins Internet gelangst du per integriertem WLAN oder den rückseitig integrierten LAN-Anschluss, eine Soundbar kannst du auf Wunsch auch per Bluetooth mit dem Fernseher verbinden. Und natürlich darf wie bei allen modernen Fernsehern ein Triple-Tuner für den digitalen TV-Empfang über Satellit, Kabelanschluss und Zimmerantenne nicht fehlen. Ein zusätzlicher Receiver wird als nicht benötigt. Hinsichtlich des Stromverbrauchs gibt Toshiba pro 1.000 Nutzungsstunden 77 Kilowattstunden (kWh) im SDR- und 123 kWh im HDR-Modus an.

Toshiba 55UF3D63DA

Angeboten wird der Fernseher mit DLED-Panel (Direct Back Light) von Netto Marken-Discount zu einem Preis in Höhe von 379,99 Euro. Damit kannst du 36 Prozent auf den UVP sparen, der bei knapp 600 Euro liegt. Kein anderer Webshop bietet diesen Fernseher aktuell günstiger an, wie ein aktueller Preisvergleich zeigt. Einmalig kommen nur 2,95 Euro Versandkosten dazu, sodass du ein echtes TV-Schnäppchen machen kannst.

Toshiba-TV-Schnäppchen bei Lidl

Soll es ein noch größerer Fernseher sein, kannst du dich auch für den Toshiba 65QG5E63DGL entscheiden. Er ist jetzt zum Sonderpreis im Onlineshop von Lidl erhältlich und bietet ein 65 Zoll (ca. 165 cm) großes 4K-UHD-Display mit DLED-Panel. Allerdings handelt es sich bei diesem TV-Modell nicht um ein Fire TV, sondern um ein Google TV, das dir unter anderem den Zugriff auf den Google Play Store mit zahlreichen Apps ermöglicht. Drei HDMI- und zwei USB-Anschlüsse gehören auch bei diesem Fernseher zur Ausstattung. Ebenso WLAN und ein LAN-Port. Die Lautsprecherleistung liegt bei 2 x 12 Watt, beim Stromverbrauch musst du pro 1.000 Nutzungsstunden mit einem Bedarf an 85 kWh im SDR- und 185 kWh im HDR-Modus rechnen.

Eigentlich würde dieser Fernseher zu einem UVP in Höhe von knapp 1.300 Euro den Besitzer wechseln. Lidl zieht aber satte 57 Prozent Rabatt ab und bietet den Fernseher stattdessen jetzt für nur 549 Euro an. Aufgrund der recht sperrigen Abmessungen erfolgt eine Lieferung per Spedition zu dir nach Hause. Dafür werden einmalig 45,90 Euro an Lieferkosten fällig. In anderen Webshops ist dieses Fernsehermodell mit integriertem Triple-Tuner aktuell nicht erhältlich. Ein waschechtes Schnäppchen ist er aber trotzdem. Denn andere Fernseher dieser Art kosten üblicherweise 800 Euro und mehr.

Schnell sein lohnt sich: Philips-TV zum Top-Preis bei Lidl

Ebenfalls bei Lidl im Angebot: ein LED-Fernseher mit 50 Zoll (ca. 127 cm) großem Bildschirm von Philips. Das Modell 50pus7608/12 bietet ebenfalls eine 4K-UHD-Auflösung, 2 x 10 Watt Lautsprecherleistung sowie drei HDMI- und zwei USB-Ports. Verbindungen zum Internet sind auch bei diesem TV-Modell per WLAN oder LAN-Anschluss möglich, Sprachbefehle lassen sich über Alexa von Amazon oder den Google Assistant erledigen. Der Stromverbrauch liegt pro 1.000 Nutzungsstunen bei 54 kWh (SDR) respektive 93 kWh (HDR).

Philips Fernseher 50pus7608/12

Der reguläre Verkaufspreis läge eigentlich bei 649 Euro. Lidl zieht 41 Prozent ab und bietet den Fernseher aktuell zu einem Preis von 379 Euro zuzüglich 31,90 Euro Versandkosten an. Diese Lieferkosten sogar zwar dafür, dass der Fernseher bei Lidl 10 Euro teurer ist als bei Galaxus, ein Schnäppchen ist er aber natürlich trotzdem.