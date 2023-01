Motorola edge30 im Angebot – Alle Varianten vergünstigt

Egal, ob pro, ultra oder ganz normal: Das Motorola edge30 ist aktuell im Angebot bei Amazon erhältlich. Und die Deals lohnen sich, denn dabei kannst du bis zu 31 Prozent auf den UVP sparen.

Motorola edge30: Die Varianten im Überblick

Den Anfang macht das Motorola edge30 in der Standard-Version in der Farbe „Meteor Gray“: Für 329 Euro wird dir hier ein 5G-fähiges Smartphone mit 128 GB Speicherplatz geboten. Verbaut wurde ein 6,5 Zoll-AMOLED-Display mit einer exzellenten Bildwiederholrate von 144 Hz. Darüber hinaus freuen sich Hobbyfotografen über zwei 50-Megapixel-Kameras auf der Rückseite sowie einer Selfie-Kamera mit 32 MP. Angetrieben wird das Handy vom Snapdragon 778G+ sowie 8 GB Arbeitsspeicher. Der Akku schnitt in unserem Test hingegen nicht ganz so gut ab.

→ Motorola edge30 für 329 Euro

Noch mehr Leistung bekommst du beim Motorola edge30 pro und gleichzeitig sparst du hier sogar noch mehr: Ganze 31 Prozent Rabatt auf den UVP gibt’s bei der pro-Version im hübschen „Cosmos Blue“, wodurch man auf einen Preis von aktuell nur 555 Euro kommt. Viel günstiger gab’s das Smartphone vorher noch nicht im Netz.

Technisch profitierst du beim Motorola edge30 pro vor allem vom stärken Snapdragon 888+ Prozessor sowie den 12 GB Arbeitsspeicher. Das Display fällt mit 6,7 Zoll ebenfalls ein wenig größer aus. Dadurch kann das Handy aber etwas unkomfortabel in der Hand liegen. Dafür überzeugten im Test sowohl die höhere Leistung als auch der größere Speicherplatz von 256 GB vollends.

→ Motorola edge30 pro für 555 Euro

Und auch das Motorola edge30 ultra in „Interstellar Black“ ist momentan im Angebot bei Amazon erhältlich: Hier sparst du zwar nur 11 Prozent auf den UVP und zahlst mit 799 Euro den höchsten Preis, doch dafür bekommst du auch das hochwertigste edge 30. Mit dem starken Snapdragon 8 Gen1 Prozessor und satten 12 GB Arbeitsspeicher gehört das Handy in Sachen Leistung zu den Top-Geräten auf dem Markt.

Das 6,67 Zoll große P-OLED Display überzeugt ebenfalls mit einer guten Optik. Ein großes Upgrade hat auch die Kamera bekommen: Die Hauptkamera knipst in der ultra-Variante nämlich mit einer Auflösung von 200 Megapixeln.