Die Mehrwertsteuer-Aktion bei MediaMarkt und Saturn läuft weiter: Dabei gibt es auf zahlreiche Samsung-Artikel einen festgelegten Rabatt von knapp 16 Prozent. Warum das so ist und es nicht wirklich die versprochenen 19 Prozent Rabatt gibt, erklären wir weiter unten.

Zuerst wurden die Rabatte erst im Warenkorb abgezogen, mittlerweile sind die finalen Preise transparent schon auf der Angebotsseite zu sehen.

Mehrwertsteuer-Aktion gilt für Galaxy-Smartphones und Zubehör

Alle vorrätigen Smartphones sind in der Mehrwertsteuer-Aktion von MediaMarkt und Saturn günstiger. Darunter das neue Galaxy S20, das mit einem Endpreis von 696,63 Euro unter die 700-Euro-Marke wandert. Aber auch die Plus-Modelle aus S10-, S20- und Note-10-Serie sind im Angebot. Genauso wie die Bestseller aus der A-Serie.

Die 6 beliebtesten Samsung-Smartphones auf unsere Seite sind derzeit:

Auch Wearables wie Smartwatches und Fitnesstracker sind im Angebot. Unter „Zubehör“ finden sich Hüllen, Powerbanks und Ladegeräte aller Art.

Etwas undurchsichtig: Mal reduzieren MediaMarkt und Saturn den Preis anhand des geltenden UVP und manchmal anhand des aktuellen Marktpreises. Genaues Vergleichen ist also sinnvoll. Dennoch sind in der Mehrwertsteuer-Aktion einige Schnäppchen zu machen. Bei vielen Samrtphones gibt es derzeitige Bestpreise.

Darum sind es 16 statt 19 Prozent Rabatt

Unter dem Motto „Samsung schenkt Ihnen 19% Mehrwertsteuer“ läuft die Aktion bei den beiden Handelsgeschwistern MediaMarkt und Saturn. Klingt erst einmal sicher. Allerdings verzichtet der Staat letzten Endes natürlich nicht auf seinen Anteil, sondern der Händler reduziert den Warenkorb um den Anteil, der bei vollem Preis als Steuer abgeführt würde.

Unter dem Strich sind das beim vergünstigten Preis dann nicht mehr 19 Prozent Rabatt, sondern 15,966 Prozent. Etwas weniger als suggeriert, aber nicht von der Hand zu weisen. Im entsprechenden Rechtstext zur Aktion wird darauf hingewiesen:

„Beim Kauf vorrätiger/sofort verfügbarer Artikel der Marke Samsung aus bestimmten Produktbereichen […] erhalten private Endverbraucher einen Nachlass in Höhe des inkludierten Mehrwertsteueranteils, der auf den ausgezeichnet Preis anfallen würde. Der Mehrwertsteueranteil entspricht einem Nachlass von 15,966 % des jeweiligen Kaufpreises.“

→ Hier geht’s zur Aktion

Fernseher und Weiße Ware ausgenommen

Die Aktion gilt für Smartphones und damit für die beliebteste Produktserie von Samsung. Außerdem sind auch die In-Ear-Kopfhörer Galaxy Buds und Galaxy Buds+ reduziert und die ganze Zubehörpalette über Hüllen, Powerbanks und weitere Gerätschaften sind im Rahmen der Aktion mit dem Rabatt versehen.

Das heißt aber auch: Fernseher und Haushaltsgeräte werden nicht mit 16 Prozent Rabatt angeboten. Bei den hier gegebenen Preispunkten wäre der Nachlass in tatsächlichen Zahlen oft noch einmal höher gewesen. Den höchsten Rabatt im Sinne des Preisnachlasses dürftest du also für die Modelle Galaxy Fold 5G (512 GB), Galaxy Z Flip, Galaxy S20 Ultra 5G und Galaxy Note 10+ 5G erwarten, die allesamt regulär über 1.000 Euro kosten.

Mehr Details zur MwSt-Aktion

Die Aktion gilt im Netz – in den Online-Shops von Saturn und MediaMarkt – sowie vor Ort und dauert bis zum 8. Juni. Besonders gefragte Produkte könnten schnell ausverkauft sein, insbesondere dann, wenn die Aktion neue Bestpreise liefert. Versandkosten entstehen ab einem Einkaufswert von 59 Euro nicht mehr.

Der Rabatt wird online erst im Warenkorb, in der Filiale erst an der Kasse abgezogen. Wundere dich also nicht, wenn du zuerst einen vermeintlich zu hohen Preis findest. Also: Artikel testweise in den Warenkorb legen und den richtigen Preis sehen, wenn du in Prozentrechnung nicht aufgepasst hast.

