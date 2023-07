Samsung Galaxy A50: Lohnt sich der Kauf selbst heute noch?

Normalerweise würden wir zunächst alle Vorzüge und Nachteile des fraglichen Smartphones im Vergleich zu aktuellen Modellen benennen – sei es die Technik oder die Software. Danach wäre eine Preis-Leistungs-Untersuchung an der Reihe und erst im Anschluss würden wir das Fazit formulieren. In diesem Fall wollten wir jedoch eine Ausnahme machen und das Fazit schon am Anfang vorwegnehmen: Nein, der Kauf eines Samsung Galaxy A50 lohnt sich heute absolut nicht mehr! Und das, obwohl das Modell knapp ein Jahr lang das beliebteste in unserer Datenbank war. Wieso das Ergebnis so einseitig ausfiel, muss dann aber doch ausführlicher erläutert werden.

Samsung Galaxy A50: Das ist die Hardware

Der Grund für den einstigen Erfolg der A-Serie von Samsung ist ein technisch umfassendes Gesamtpaket in Kombination mit einem guten Preis. Technisch umfassend bedeutet in diesem konkreten Fall, dass das Handy über ein 6,4 Zoll großes Full-HD-Display (1.080 x 2.340 Pixel, Super-AMOLED) mit einem guten Display-Gehäuse-Verhältnis verfügt. Eine IP-Zertifizierung bietet das Galaxy A50 zwar nicht, dafür läuft es mit dem recht flinken Mittelklasse-Chip Exynos 9610, der mit acht Kernen ausgestattet ist und eine Taktfrequenz von bis zu 2,3 GHz vorweist. Der Prozessor wird von 4 GB Arbeitsspeicher unterstützt, während der Hauptspeicher 128 GB beträgt.

Samsung Galaxy A50 Software Android 9.0 Pie Prozessor Samsung Exynos 9610 Display 6,4 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 4 GB, 6 GB interner Speicher 128 GB, 64 GB Hauptkamera 6100x4100 (25,0 Megapixel) Akku 4.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung (kein Schutz) Gewicht 166 g Farbe Blau, Schwarz, Weiß Einführungspreis Galaxy A50 (4/128 GB): 349 € Marktstart März 2019

Hinzu kommt ein aus heutiger Sicht deutlich unterdurchschnittlicher 4.000-mAh-Akku und mittlerweile in die Jahre gekommene Übertragungstechnologie. Dafür ist der Fingerabdrucksensor in das Display integriert. Und dann wären da noch die Triple-Hauptkamera, deren Module mit 25 Megapixeln, 5 Megapixeln und 8 Megapixeln (Blende: f/1.7, f/2.2 und f/2.2) auflösen. Für Selfie-Freunde verbaute Samsung zudem eine 25-Megapixel-Frontkamera mit einer Blendenöffnung von f/2.0. Unterm Strich ist die Hardware des Samsung Galaxy A50 zwar nach wie vor nutzbar, dennoch nicht mehr zeitgemäß und konkurrenzfähig.

Software des Samsung Galaxy A50

Nun zur Software: Als das Samsung Galaxy A50 auf den Markt kam, lief es mit dem damals aktuellen Google-Betriebssystem Android 9 Pie. Seither wurde das Gerät zunächst auf Android 10 und später sogar auf Android 11 aktualisiert. Ein weiteres Versionsupdate dürfte allerdings nicht mehr folgen. Und auch die Lage rund um die Sicherheitsupdates ist düster. Denn das Handy ist bereits aus Samsungs Update-Liste geflogen. Und allein das ist bereits ein legitimer Grund dafür, das Samsung Galaxy A50 heute nicht mehr weiterzuempfehlen. Denn ohne die neuesten Sicherheitspatches öffnen sich zahlreiche Schlupflöcher für Cyberkriminelle.

Preis-Leistung

Mittlerweile wird das Samsung Galaxy A50 längst nicht mehr produziert. Sämtliche zum Verkauf angebotenen „Neugeräte“ stammen aus Lagerbeständen. Und eine solche lange Lagerung kann sich negativ auf die Akkukapazität auswirken. Ferner sind die Verkaufspreise heutzutage nicht mehr angemessen. Selbst direkte Nachfolgemodelle werden zu ähnlichen Preisen oder gar noch günstiger vertrieben.

Fazit

Veraltete Technik, keine Sicherheitsupdates, sehr schlechtes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unterm Strich lässt sich festhalten, dass sich der Kauf des Samsung Galaxy A50 absolut nicht mehr lohnen würde. Stattdessen empfehlen wir, auf ein Nachfolgemodell zu setzen oder einen Blick auf unsere Liste mit den besten Smartphones unter 300 Euro zu werfen:

