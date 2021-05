Überlegst du, deinen Internet-Anbieter zu wechseln? Dann gibt es über den Sommer vielleicht die passende Gelegenheit dazu. Denn zurzeit und noch bis zum 10. August erhältst du bei Vodafone ein lohnenswertes Extra. Alle neuen Kunden und Bestandskunden von Red Internet & Phone Cable profitieren von einem unschlagbaren Entertainment-Angebot. Mit GigaTV bekommst du Zugriff zu vielzähligen TV-Sendungen, zahlreichen Mediatheken und einer riesigen Auswahl an Top-Filmen on Demand. Und all das in nur einer Plattform vereint.

GigaTV bietet Rundum-Paket für noch mehr Unterhaltung

Der Vorteil: So musst du für dein Feierabend-Programm nicht mehr verschiedene Plattformen durchforsten, sondern hast mit GigaTV alles in einem. Außerdem bekommst du mit dem Streaming-Dienst personalisierte Empfehlungen von allen möglichen Video-Plattformen. Hierüber schaust du in Zukunft klassisches TV-Programm, TV-Filme und -Sendungen direkt auf Abruf in diversen Mediatheken. Und für den Kinoabend am Wochenende kannst du dich in einem auch an der vielfältigen Vodafone Videothek bedienen. Hier hast du eine große Auswahl von mehreren Tausend spannenden, lustigen und romantischen Filmen – und kannst so den Abend perfekt alleine oder mit deinen Liebsten genießen.

Flexibel wie nie zuvor: Dank Time Shift und Aufnahme-Funktion

Außerdem praktisch: Dank Aufnahme-Funktion verpasst du mit GigaTV garantiert keine Sendungen mehr im TV. Denn damit lassen sich alle Sendungen einfach aufnehmen und später anschauen. Zusätzlich kannst du mit der Time Shift Funktion einfach Pause drücken und dein TV-Programm zurückspulen. Auf Unterbrechungen während deiner Lieblings-Sendung kannst du dadurch ganz gelassen reagieren.

Ist das kostenfreie Jahr vorüber, so fallen monatlich 14,99 Euro an. Benötigst du einen TV-Connect Kabelanschluss? Kein Problem, den bekommst du derzeit ebenfalls ein Jahr kostenfrei dazu. Ab dem 13. Monat kostet er dich zusätzlich 14,99 Euro. Einen TV-Connect Kabelanschluss benötigst du nur für den Fall, dass der Kabelanschluss nicht über die Mietnebenkosten abgerechnet wird. Entscheidest du dich dafür, einen GigaTV Cable Tarif inklusive Vodafone Premium neu abzuschließen, erhältst du Zugang zu GigaTV 12 Monate lang für nur 4,99 Euro pro Monat.