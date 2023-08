Chromebook-Deals bei MediaMarkt: Alleskönner für Büro & Freizeit

Chromebooks haben sich insbesondere für die Arbeit als preiswerte Alternative zu herkömmlichen Laptops etabliert. Immerhin liefern dir die mobilen Rechner alles, was du für den Alltag rund um E-Mails, Office-Anwendungen und Co. brauchst. Gleichzeitig kannst du mit hochwertigen Chromebooks über Cloud Gaming aber auch privat deine Freude haben. Bei MediaMarkt kommst du dank einer coolen Coupon-Aktion bis zum 31. August noch günstiger an diverse Chromebooks der Marken HP, Acer, Asus und Lenovo. Die Rabatt-Coupons werden dir nach dem Kauf des jeweiligen Geräts per Mail zugeschickt. Dadurch steht auf den Produktseiten zunächst der jeweilige Preis vor Abzug des Rabatts. Lass dich also davon nicht täuschen. Außerdem cool bei den Deals: das beliebte Bauklotz-Spiel Minecraft bekommst du umsonst dazu.

Lenovo IdeaPad 5i: Gaming Chromebook mit Intel Core i3 Prozessor

Wenn du viel Leistung möchtest und du bereit bist, etwas mehr Geld auszugeben, solltest du einen Blick auf das Lenovo IdeaPad 5i werfen. Das Gaming Chromebook liefert dir rund um den Intel Core i3-1215U Prozessor mit 4,4 GHz (Turbo) und 8 GB RAM nämlich ordentlich Power. Dadurch eignet sich dieses Chromebook von allen Aktionsgeräten am besten zum mobilen Zocken. So sollte unter anderem das Game „Minecraft: Bedrock Edition“ – welches du dir übrigens bei allen Chromebooks der Aktion auf dieser Seite komplett kostenlos holen kannst – problemlos laufen.

Und auch für den Alltag im Homeoffice oder das tägliche Surfen reicht die Leistung des Geräts locker aus. Zu den weiteren Highlights zählt die 256 GB SSD-Festplatte sowie das 16-Zoll-Display mit einer Auflösung von 2.560 x 1.600. Dank des Rabatt-Coupons in Höhe von 50 Euro zahlst du noch 479 Euro für das Lenovo-Gerät.

→ Lenovo IdeaPad 5i für 479 Euro (nach Coupon-Abzug)

Die Alternativen von Acer und HP

Ebenfalls zum Bestpreis kommst du an das Acer Chromebook (CB315-3HT-P440). 23 Prozent Rabatt und der 35-Euro-Coupon ergeben hierbei einen Angebotspreis von 298 Euro. Das Gerät wird vom Intel Pentium Silber-Prozessor N5000 samt 4 GB RAM und 2,7 GHz (Turbo) angetrieben. Bei der Grafikkarte wird auf die Intel UHD Graphics 605 gesetzt. Ein Hingucker ist zusätzlich das 15,6 Zoll große Touchscreen-Display, welches dir eine Auflösung von 1.920 x 1.080 liefert. Abgerundet wird das gute Gesamtpaket von einer 128 GB eMMC-Festplatte, einer Akkulaufzeit von bis zu 12,5 Stunden sowie einer Vielzahl an Anschlüssen.

→ Acer Chromebook für 298 Euro