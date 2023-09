4K-TV im Angebot: Das macht diesen Fernseher besonders

Bei Saturn kannst du dir einen 55 Zoll großen Ambilight 4K-TV von Philips nicht nur für 1.099 Euro sichern – on top nimmst du durch den Kauf auch noch an einem Luxus-Gewinnspiel teil! Anlässlich des „Festvial of Lights“ in Berlin vom 6. bis zum 15. Oktober verlost der Hersteller nämlich zehn VIP-Packages inklusive Übernachtungen und einem 3-Gänge-Menü. Wenn du also ohnehin einen neuen Fernseher suchst, solltest du dir diese einmalige Chance nicht entgehen lassen.

Darum lohnt sich der 55 Zoll Ambilight-Fernseher

Die genauen Bedingungen des Festvial of Lights-Gewinnspiels von Philips haben wir dir bereits in diesem Artikel ausführlich erklärt. Wichtig ist: Wenn du dir bis zum 22. September ein Aktionsgerät der Marke kaufst, kannst du dir hier die Chance auf eins von zehn VIP-Packages (für zwei Personen) rund um das atemberaubende Lichterspiel in Berlin sichern. Das Paket beinhaltet dabei zwei Übernachtungen im Adlon Hotel (6. bis 8. Oktober) sowie ein 3-Gänge-Menü im Restaurant des Fernsehturms.

Mit dem preiswerten Philips 55PML9008/12 4K-TV nimmst du für 1.099 Euro nicht nur an eben jenem Luxus-Gewinnspiel teil, sondern holst dir obendrein auch einen Top-Fernseher in deine Wohnung. Die UHD-Auflösung sorgt bei diesem 55 Zoll großen Modell in Kombination mit den gängigen HDR-Formaten für schicke Bilder und eine tolle Farbwiedergabe. Hinzu kommen obendrein noch Bildoptimierungen wie Micro Dimming Premium, welche den Kontrast und die Helligkeit fortlaufend verbessern. Die Bildwiederholrate von 120 Hz ist ein weiteres Highlight des Philips-Geräts. Dadurch werden selbst schnelle Bewegungen stets flüssig dargestellt.

Dreiseitiges Ambilight & Dolby Atmos: Alle weiteren Vorzüge im Überblick

Die beliebte Ambilight-Technologie von Philips darf natürlich auch bei diesem Modell nicht fehlen. Der Hersteller setzt bei dem 4K-TV auf dreiseitig verbaute LEDs, welche für ein einzigartiges Fernseherlebnis sorgen.

In Sachen Sound weiß der UHD-Fernseher ebenfalls zu überzeugen. Die Audioleistung von 40 Watt ist für eingebaute Stereo-Speaker nämlich ordentlich. Außerdem wird Dolby Atmos für eine noch bessere Akustik unterstützt. Alternativ kannst du aber natürlich auch eine Soundbar oder Anlage mit dem 4K-TV verbinden. Hierfür stehen dir neben Bluetooth und einem digitalen Audioausgang etwa ebenso drei USB-Anschlüsse zur Verfügung. Hinzu kommen insgesamt noch drei HDMI-Stecker (einer mit eARC), ein Kopfhörerausgang sowie ein CI+Slot. Der Smart-TV kann selbstverständlich auch via LAN oder WLAN mit dem Internet verbunden werden. Dadurch greifst du dann auf die gängigen Streaming-Apps rund um Netflix und Prime Video zu.

Vor allem in Kombination mit dem wirklich besonderen Gewinnspiel lohnt sich dieser starke 4K-TV in 55 Zoll definitiv. Neben dem Preisschild von 1.099 Euro für den Fernseher musst du allerdings noch Versandkosten in Höhe von 29,90 Euro bezahlen. Dennoch ist dieser Deal auf jeden Fall einen Blick wert.