Prime Video: Imposante Neuigkeiten für alle Nutzer

Netflix zeigt neue Serien und Filme, Sky holt für das Pay-TV und den Streaming-Dienst Wow einige Blockbuster ins Programm und auch bei Prime Video tut sich im August einiges. Im Mittelpunkt stehen neben zahlreichen Filmen – zwei davon aus eigener Produktion – gleich drei neue Original-Serien, die unterschiedlicher kaum sein könnten.

The Lost Flowers of Alice Hart – Staffel 1

Bereits am kommenden Freitag, 4. August 2023, geht die Amazon Original Serie „The Lost Flowers of Alice Hart“ bei Prime Video an den Start. Die Hauptrolle übernimmt Alice Hart, die ihre Eltern bei einem tragischen Unfall verloren hat. Als Neunjährige wird sie deswegen zu ihrer Großmutter June auf eine Blumenfarm gebracht. Als sie erwachsen wird, zwingt ein Verrat sie zur Flucht. Dabei muss sie sich den schmerzhaften Geheimnissen der Vergangenheit stellen und sich ein neues Leben aufbauen. Die Geschichte um „The Lost Flowers of Alice Hart“ spielt in der atemberaubenden Natur von Australien und umspannt mehrere Jahrzehnte.

Harlan Coben’s Shelter – Der Schwarze Schmetterling – Staffel 1

Auf Basis des gleichnamigen Romans startet ab dem 18. August 2023 bei Prime Video die Thriller-Serie „Harlan Coben’s Shelter – Der Schwarze Schmetterling“. Mickey Bolitar beginnt nach dem überraschenden Tod seines Vaters ein neues Leben in New Jersey. Schnell wird er in das mysteriöse Verschwinden einer neuen Schülerin an seiner Schule, Ashley Kent, verwickelt. Doch das Verschwinden von Ashley ist nur der Auftakt für unvorstellbare Geheimnisse in der ruhigen Vorstadtgemeinde. Mithilfe seiner Freunde – dem erfinderischen Spoon und der geheimnisvollen Ema – schaut Mickey hinter die verschlafene Fassade von Kasselton. Und schnell wird klar: Ein dunkler Untergrund könnte verantwortlich sein für Jahrzehnte des Verschwindens, unerklärliche Todesfälle und andere Legenden. Und vielleicht sogar für Mickeys eigene Familiengeschichte.

Cangaço Novo – Staffel 1

Ebenfalls ab dem 18. August startet die neue Action-Serie „Cangaço Novo“, die Amazon in Brasilien produzieren ließ. Ubaldo ist ein unglücklicher Bankangestellter, der in São Paulo lebt und keine Erinnerung an seine Kindheit hat. Plötzlich entdeckt er, dass er zwei Schwestern hat: Dilvânia führt eine Gruppe an, die ihren berühmten verstorbenen Vater verehrt, und Dinorah ist die einzige Frau in einer Bande von Bankräubern. Ubaldo kommt in die Stadt der beiden und wird wegen seiner großen Ähnlichkeit mit seinem Vater verehrt. Es wird erwartet, dass er seine Nachfolge antritt, als oberster Anführer der kriminellen Gruppe. Ubaldo muss sich auf seiner Reise mit Banditen, Mördern und der korrupten örtlichen Polizei auseinandersetzen, während er buchstäblich Kleinstädte in die Luft jagt und verzweifelt versucht, seine moralischen Werte nicht ganz zu vergessen.

Titel Staffel abrufbar ab Good Omens 2 28. Juli 2023 The Sex Lives of College Girls 2 28. Juli 2023 Takeshi's Castle

1 4. August 2023 The Lost Flowers of Alice Hart 1 4. August 2023 Made in Heaven 3 10. August 2023 Cruel Summer 2 11. August 2023 Cangaço Novo 1 18. August 2023 Harlan Coben's Shelter - Der schwarze Schmetterling 1 18. August 2023 Mala Fortuna 1 18. August 2023 Croods: Family Tree 1a 21. August 2023 Das Rad der Zeit 2 1. September 2023 The Continental 1 22. September 2023 Generation V 1 29. September 2023 Invincible 1 3. November 2023 Last Exit Schinkenstraße 1 Herbst 2023 Wilderness 1 Herbst 2023 Mandy und die Mächte des Bösen 1 Ende 2023 Diabolical 1 2023 Die Discounter 3 2023 The Boys 4 2023 Das Rad der Zeit 3 2024 Sausage Party: Foodtopia 1 2024 Anansi Boys 1 noch unbekannt Cross 1 noch unbekannt Die Therapie 1 noch unbekannt Herr der Ringe 2 noch unbekannt Peripherie 2 noch unbekannt Reacher 2 noch unbekannt The Peripheral 1 noch unbekannt The Terminal List 2 noch unbekannt Things I Know to be True 1 noch unbekannt Upload 3 noch unbekannt

Neue Filme bei Prime Video im August 2023

Alternativ kannst du dich im August 2023 natürlich auf zahlreiche spannende Film-Blockbuster freuen. Dazu zählen nicht nur unzählige „Batman“-Verfilmungen, sondern auch der Action-Kracher „Moonfall“ von Roland Emmerich. Ab dem 4. August 2023 ist zudem der Amazon Original Film „Divina Senal“ abrufbar. Checo und Chuma beschließen darin, ihre kriminellen Fähigkeiten zu nutzen, um Gutes zu tun und Menschen zu helfen. Auf ihrem Weg lernen sie, dass Freundschaft und Liebe mehr als nur Klischees sind.

Titel verfügbar ab Generation Beziehungsunfähig 30. Juli 2023 Rambo 1 - 5 31. Juli 2023 Come on, Come on 1. August 2023 Mistletoe Ranch 1. August 2023 The Conjuring 2 1. August 2023 Suicide Squad 2. August 2023 House of Gucci 4. August 2023 Doble Discurso 4. August 2023 Amazon Original Film Die Erfindung der Wahrheit 4. August 2023 V for Vendetta 5. August 2023 Crazy, Stupid, Love. 5. August 2023 Sing 2 7. August 2023 The Kingdom 7. August 2023 Batman Rückkehr 7. August 2023 Destination Nba A G League Odyssey 8. August 2023 Amazon Original Film Batman Forever 8. August 2023 Batman v Superman: Dawn of Justice 9. August 2023 Moonfall 9. August 2023 Nightlife 10. August 2023 Batman & Robin 11. August 2023 Batman Begins 12 August 2023 The Dark Knight 12. August 2023 The Dark Knight Rises 12. August 2023 Die Aussprache 13. August 2023 Angel Has Fallen 14. August 2023 Lassie - Eine abenteuerliche Reise 15. August 2023 Sing 16. August 2023 Kaltes Land 17. August 2023 American Hustle 18. August 2023 The Batman 19. August 2023 Jumper 19. August 2023 Gold 21 August 2023 The Requin 21. August 2023 Manhatten Queen 23. August 2023 End of Watch 24. August 2023 Shotgun Wedding 25. August 2023 The Survivalist 25. August 2023 Breaking News in Yuba County 25. August 2023 Doctor Sleep 26. August 2023 Marry Me - Verheiratet auf den ersten Blick 28. August 2023 Ted 28. August 2023 Ted 2 28. August 2023 Hangman 29. August 2023 21 Bridges - Jagd durch Manhattan 29. August 2023 How to Date Billy Walsh 8. September 2023 Amazon Original Film

Schnell solltest du übrigens sein, wenn du vor dem Ende des Streaming-Zeitalters bei Prime Video einige Film-Blockbuster doch noch sehen möchtest.

