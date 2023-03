Formovie Theater: Ultrakurzdistanz-Beamer als TV-Ersatz im Test

Formovie ist ein chinesischer Hersteller von Beamern in allen Größen. Man ist mit dem Elektronikriesen Xiaomi verbandelt und setzt auf Android TV als Betriebsystem. Der Formovie Theater ist das aktuelle Top-Modell des Herstellers. Es handelt sich dabei um einen Ultrakurzdistanz-Beamer mit 4K-Auflösung und bis zu 150 Zoll Bildgröße.

Aufbau und Hardware

Im Lieferumfang des Beamers befindet sich ein Netzkabel und eine Fernbedienung. Das ist auch schon alles, das für den Aufbau benötigt wird. Netzteil und Lautsprecher sind im Gerät integriert. Das Besondere bei einem Ultrakurzdistanz-Beamer: Er wird direkt vor der Wand aufgestellt und nicht am andere Ende des Raumes. So kann man ihn ideal auf einem bestehenden Fernseh-Tisch positionieren und weitere Geräte wie TV-Receiver oder Spielekonsolen anschließen. Das Verlegen von Kabeln durch den ganzen Raum entfällt. Bei einem Abstand zur Wand von 14 Zentimetern wird bereits ein 80 Zoll (ca. 2 Meter) großes Bild erzeugt. Für ein 150 Zoll (ca. 4 Meter) großes Bild benötigst du knapp 50 Zentimeter Abstand von der Wand.

Dank einer besonderen Linse steht der Ultrakurzdistanz-Beamer direkt vor der Wand

Der Beamer selbst steckt in einem hochwertigen Gehäuse aus Metall und Kunststoff. Auf der Unterseite befinden sich mehrere Stifte, um den Aufstellwinkel anzupassen. Vorn ist das Lautsprecher-System von Bowers & Wilkins hinter Nylon-Stoff untergebracht. Die Fernbedienung ist eher funktional gehalten und könnte bei einem Premium-Gerät gern hochwertiger sein.

Die Fernbedienung ist funktional, jedoch nicht sonderlich hochwertig

Anschlüsse des Formovie Theater

Auf der Rückseite des Beamers, also in Richtung Wand, befinden sich eine Vielzahl an Anschlüssen. Dazu zählen drei HDMI 2.1 Ports, wovon einer mit eARC ausgestattet ist und so auch für den Anschluss einer externen Soundanlage verwendet werden kann. Alternativ steht dazu ein optischer Audioausgang oder ein 3,5 Millimeter Klinkenstecker für Kopfhörer zur Verfügung. Außerdem sind zwei USB-Ports und ein LAN-Anschluss vorhanden. Was fehlt, ist ein integrierter TV-Tuner. Falls du also lineares Fernsehen über einen Kabel oder Satelliten-Anschluss schaust, benötigst du einen externen Receiver. IP-TV basierte Dienste wie Magenta-TV und Co. lassen sich über die Software des Beamers ohne Zusatz-Hardware nutzen.

Die Anschlüsse des Formovie Theater

Da wir für lineares Fernsehen mit dem Fernseher bereits auf die Magenta TV App gesetzt haben, können wir diese auf dem Formovie Theater einfach weiterverwenden. Wenn du jedoch bisher den integrierten Tuner deines TVs zum Fernsehen verwendest, benötigst du ein externes Gerät, oder musst auf einer der TV-Apps umsteigen. Externe Geräte wie die Magenta TV Box oder ein Sky Q Receiver funktionieren auch zusammen mit dem Beamer einwandfrei.

Software

Als Software kommt Android TV in Version 11 zum Einsatz. Dieses System wird auch von vielen Fernseher-Herstellern wie beispielsweise Xiaomi oder Philips genutzt und überzeugt durch eine große App-Auswahl und eine direkte Smart-Home-Integration. Apps sind, wie vom Smartphone gewohnt, über den Google Play Store verfügbar. Dort sind alle gängigen Streaming-Dienste wie Amazon Prime Video oder Disney Plus vorhanden. Lineares Fernsehen gibt es über die Apps von Magenta-TV und Co. oder über die jeweiligen Apps der TV-Sender. Nur Netflix spielt mal wieder eine Sonderrolle und ist wie auf eigentlich allen Beamern nicht verfügbar. Hier musst du dich auf Google-Cast verlassen und von deinem Smartphone auf den Beamer streamen oder alternativ einen externen Zuspieler wie etwa einen TV-Stick anschließen.

Bild und Ton

Für ein ideales Bild wird eine Ultrakurzdistanz-Leinwand benötigt. Das Projizieren auf eine glatte, weiße Wand ist möglich, hierbei erzielt man jedoch nicht das ideale Ergebnis. Eine automatische Trapez-Korrektur gibt es beim Formovie Theater nicht, bei einem stationären Beamer ist dies jedoch nicht schlimm, da man diesen Prozess nur einmal durchlaufen muss. Hier fallen also Zusatzkosten an. Dafür lassen sich viele Leinwände einrollen und sind so bei Nichtgebrauch deutlich unauffällige als ein großer Fernseher im Raum.

Das Bild des Formovie Theater kann sich sehen lassen. Mit einer gestochen scharfen 4K-Auflösung, einer tollen Farbwiedergabe und guten Kontrastwerten, kommt einem abgedunkelten Raum echtes Kino-Feeling auf. Dank einer Helligkeit von 2.800 Nits ist der Beamer jedoch auch tagsüber noch brauchbar.

Die Lautsprecher bieten eine Leistung von 30 Watt und sind vom Klang her mit einer Soundbar vergleichbar. Um den Beamer als unauffällige Alternative zu einem Fernseher einzusetzen, sind diese vollkommen ausreichend. Für den Einsatz im Heimkino-Raum kann auch eine eigenständige Soundanlage angeschlossen werden.

Integrierte Soundbar: Der Lautsprecher des Formovie Theater

Fazit: Formovie Theater im Test

Der Formovie Theater ist ein echter Ersatz für den klassischen Fernseher. Dank Ultrakurzdistanz-Technik ist der Aufbau einfach und es müssen keine Kabel an das andere Ende des Raumes verlegt werden. Das unauffällige Äußere sowie das deutlich größere Bild sind in unseren Augen deutliche Vorteile gegenüber dem Fernseher. Zudem war der Wechsel ohne technische Probleme machbar, da der Formovie Theater am selben Ort wie der Fernseher aufgebaut werden konnte.

Je nach Anwendungsfall kann es jedoch auch Nachteile geben. So ist das Bild bei Sonnenlicht bei Weitem nicht so gut, wie bei einem Fernseher.

→ TV oder Beamer: Vor und Nachteile im Vergleich

Der Formovie Theater selbst kann im Test mit gutem Bild und Ton überzeugen und bringt eine Vielzahl an Anschlüssen mit. Nur die Fernbedienung könnte für den Preis hochwertiger ausfallen. Das Android-System ist für die meisten Anwendungen ausreichend. Für Netflix und lineares Fernsehen per Kabel oder Satellit muss jedoch ein zusätzliches Gerät angeschafft werden.

→ Formovie Theater bei Ebay kaufen