Störung: Notrufnummern 110 und 112 ausgefallen – die Alternativen

Schon als Kind lernt man: Wer in Not ist, greift zum Telefon und alarmiert die Polizei oder die Feuerwehr. Während die Polizei unter der Rufnummer 110 zu erreichen ist, bekommt man die Feuerwehr über die Nummer 112 ans Telefon. Doch aktuell kommt es zu großen Problemen bei der Erreichbarkeit des Notrufs. Weder die Notrufnummer 110 noch die 112 ist aktuell in vielen Regionen Deutschlands zu erreichen. Einige Medien berichten sogar von einer bundesweiten Störung.

110 und 112 nicht erreichbar

Die ersten Meldungen zu der aktuellen Störung beim Notruf schwappten am frühen Donnerstagmorgen um kurz vor 5 Uhr durch das Internet. Zahlreiche Dienststellen von Polizei und Feuerwehr setzten unter anderem über den Kurznachrichtendienst Twitter entsprechende Hinweise ab. Der Grund für den Ausfall ist zur Stunde noch nahezu unbekannt. Erste Informationen besagen, dass es zu einem technischen Problem bei der Deutschen Telekom gekommen ist, das für die aktuellen Probleme sorgt. Details stehen noch nicht fest.

Circa 75 Minuten nach Auftreten der ersten Störungen meldeten die ersten Dienststellen, dass sie wieder über die Notrufnummern zu erreichen sind. Es ist aber trotzdem möglich, dass es regional noch zu Problemen kommt.

Notruf gestört? Zwei Alternativen helfen!

Es gibt aber ohnehin Möglichkeiten, wie man in einer solchen Situation trotzdem mit der Notrufzentrale vor Ort sprechen kann. Die erste Möglichkeit: Bei Google oder über eine andere Suchmaschine deiner Wahl nach der örtlichen Festnetznummer von Polizei und Feuerwehr suchen. Jede Feuerwehr und Polizeidienststelle ist auch über eine klassische Telefonnummer zu erreichen, die bei einem Ausfall der Notrufnummern gewählt werden kann.

Alternativ sollte sich jeder Smartphone-Nutzer die Notruf-App Nora auf dem Smartphone installieren. Dabei handelt es sich um die offizielle Notruf-App der Bundesländer Deutschlands. Sie nutzt die Standort-Funktion des Smartphones, um den genauen Standort an die zuständige Einsatzstelle zu übermitteln. Das hilft Einsatzkräften, die Betroffenen schnell zu finden. Aktuell ist die App allerdings nicht über die offiziellen App-Stores von Google und Apple erhältlich, sondern nur über den Support des verantwortlichen Landes Nordrhein-Westfalen.

Alternativ ist es vorrangig in kleineren Städten möglich, direkt vor Ort zu den Dienststellen und Gerätehäusern der Feuerwehr zu fahren. Entweder sind sie ohnehin rund um die Uhr besetzt oder es gibt ein Notfall-Kommando, das vor Ort die Stellung hält. Allerdings nur bei Berufsfeuerwehren, aber nicht bei der freiwilligen Feuerwehr.