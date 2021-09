Notruf-App für alle: Jetzt startet Nora auf dem Markt Simone Warnke 3 Minuten

Deutschland bekommt eine weitere Notruf-App. In Zukunft liegt es nicht mehr nur an NINA, sondern auch an Nora, Menschen in Schwierigkeiten zu helfen. Dabei will sich Nora mit einer Besonderheit herausstellen. Alle Infos dazu haben wir.