Yveltal Konter: So besiegst du das neue legendäre Pokémon

Die 6. Generation steht aktuell im Fokus bei Pokémon Go. Nach dem Lebens-Pokémon Xerneas und einem Event um das DS-Spiel „Pokémon X“, folgt nun „Pokemon Y“ zusammen mit dem Cover-Pokémon Yveltal. Auch dazu erwartet dich wieder ein Event mit Spezialforschung und besonderen Pokémon in der Wildnis. Wir zeigen dir die besten Yveltal Konter im Überblick.

Wann kann ich Yveltal herausfordern?

Aktuell ist Xerneas der Raidboss in legendären Raids. Am Dienstag, 18. Mai, wird er um 10 Uhr deutscher Zeit von Yveltal abgelöst. Das „Zerstörungs-Pokémon“ ist anschließend für zwei Wochen bis zum 1. Juni um 10 Uhr in Level-5-Raids zu finden. Wie üblich wird es auch in dieser Zeit jeden Mittwoch von 18 bis 19 Uhr eine Raidstunde geben. Dann solltest du an fast jeder Arena einen Yveltal-Raid vorfinden. Halte also insbesondere an diesem Tag deine Yveltal Konter in einem Team bereit, falls du zu einem Raid eingeladen wirst. Denn auch im Mai gibt es jede Woche eine kostenlose Box mit einem Fernraidpass und weiteren Items im Store.

Yveltal Konter: Mit welchen Pokémon kämpfe ich gegen Yveltal?

Die besten Yveltal Konter sind mit starken Elektro- oder Gesteins-Attacken ausgestattet. Somit ist der beste Konter gegen Yveltal Zekrom mit den Attacken Ladestrahl und Stromstoß. Solltest du dieses Pokémon nicht in deinem Team haben, ist auch Voltolos in der Tiergeistform perfekt geeignet. Alle weiteren Konter mit ihren Attacken haben wir dir hier aufgelistet:

Pokemon Sofortattacke Ladeattacke Zekrom Ladestrahl Stromstoß Voltolos (Tiergeistform) Voltwechsel Donnerblitz Rihornior Katapult Felswerfer (nicht erlernbar) Raikou Donnerschock Stromstoß Rameidon Katapult Steinhagel Elevoltek Donnerschock Stromstoß

Mit drei Spielern, die gute Pokémon aus dieser Liste besitzen, sollte Yveltal zu besiegen sein. Mit 4 oder 5 Spielern ist man definitiv auf der sicheren Seite. Wetterboost gibt es bei windigem oder nebeligem Wetter.

Ist Yveltal ein sinnvolles Pokémon?

Bevor du dich nun auf den Weg machst, um unzählige Yveltal zu besiegen, sollte man schauen, wie sinnvoll das neue Pokémon überhaupt ist. Yveltal ist ein Pokémon vom Typ Unlicht und Flug. Wie Xerneas kann es auf Level 40 bis zu 3781 WP erreichen. Welche Attacken es in Pokémon Go erhalten wird, ist aktuell noch nicht bekannt.

Als Unlicht-Pokémon dürfte es Yveltal jedoch schwer haben mit Darkrai oder starken Geist-Pokémon wie Giratina mitzuhalten. Als Flug-Pokémon sieht es da besser aus. Zwar wird es nicht mit den schnellen Attacken von Kramshef mithalten können, dafür jedoch deutlich widerstandsfähiger sein. Damit eignet sich das Pokémon insbesondere für neue Spieler, die noch nicht so viele Flug, oder auch Unlicht/Geist-Pokemon in ihrem Team haben. In Shiny ist das Pokémon zum aktuellen Zeitpunkt nicht erhältlich.

Wie auch bei Xerneas, gibt es parallel zu Yveltal ein Event mit besonderen Pokémon, einer begrenzten Forschung im „Heute-Tab“ und weiteren Boni. Viel ist dazu noch nicht bekannt. Auf jeden Fall soll jedoch das Kampf-Pokémon Pam-Pam aus der 6. Generation erstmals im Spiel erscheinen. Dies könnte jedoch auch schon früher der Fall sein.

Mehr Infos zum geplanten Event „Illuminierende Legenden Y“ findest du hier in Kürze, sobald weitere Details dazu bekannt sind.