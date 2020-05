Viridium Konter: Das sind die besten Pokémon für den Raid

Den ganzen Mai erwartet uns jede Woche ein neuer Raidboss mit Shiny-Chance. Nun ist Viridium an der Reihe. Wir zeigen dir die besten Viridium Konter.

Mit der neuen Fernraid-Funktion kannst du Viridium dabei sogar von zu Hause aus erhalten. Wie das geht, zeigen dir dir in unserem Fernraid-Ratgeber.

29. April – 5. Mai: Darkrai

6. – 12. Mai: Giratina (Wandelform)

13. – 19. Mai: Viridium

20. – 26. Mai: Terrakium

Nachdem Kobalium bereits Anfang des Jahres in seiner Shiny-Form veröffentlicht wurde, folgt nun Viridium. Direkt in der nächsten Woche Terrakium dann das legendäre Trio der fünften Generation komplett.

Wann kann ich Viridium herausfordern?

Viridium wird für eine Woche in Level-5-Raids zu finden sein. In Deutschland erscheint Viridium ab Mittwoch, 13. Mai, und bleibt bis einschließlich Dienstag, 19. Mai. Direkt zum Start findet am heutigen Mittwoch eine Raidstunde mit Viridium statt. Zwischen 18 und 19 Uhr solltest du in fast jeder Arena einen Viridium-Raid vorfinden.

Ist Viridiumein sinnvolles Pokémon?

Viridium hat die Typen Pflanze und Kampf, bekommt in Pokémon Go aber keine Sofort-Attacken vom Typ Kampf oder Pflanze. Daher wird es vermutlich Roserade nicht als besten Pflanzen-Angreifer ablösen können. Allerdings ist das legendäre Pokémon zum ersten Mal in seiner schillernden Form erhätlich. Die Chance ein Shiny zu erhalten liegt dabei bei ungefähr 19:1.

Viridium Konter: Mit welchen Pokémon kämpfe ich gegen Viridium?

Die besten Viridium Konter sind mit starken Flug-Attacken ausgestattet. Somit ist der beste Konter gegen Viridium Lavados mit den Attacken Flügelschlag und Himmelsfeger. Himmelsfeger jedoch nicht mehr per Lade-TM erlernt werden. Als Alternativen bieten sich Kramshef und Rayquaza an. Alle weiteren Konter mit ihren Attacken haben wir dir hier aufgelistet:

Pokemon Sofortattacke Ladeattacke Lavados Flügelschlag Himmelsfeger (nicht erlernbar) Kramshef Schnabel Himmelsfeger Rayquaza Luftschnitt Aero-Ass Boreos Luftschnitt Orkan Fasasnob Luftschnitt Himmelsfeger Mewtu Konfusion Psychostoß (nicht erlernbar)

Mit drei Spielern, die gute Pokémon aus dieser Liste besitzen, sollte Viridium zu besiegen sein. Mit 4 oder 5 Spielern ist man definitiv auf der sicheren Seite. Ein 100er Viridium hat dabei den WP-Wert 1727 und bei Wetterboost (teilweise bewölkt & bedeckt) 2159 WP. Umso näher also der Wert deines Viridium an einem dieser Werte ist, umso stärker ist dein Pokémon.