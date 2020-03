Kobalium Konter: Das sind die besten Pokémon für den Raid

Eigentlich sollte Voltolos für die nächsten drei Wochen der legendäre Raidboss in Pokémon Go sein, doch Niantic bringt etwas Abwechslung ins Spiel. Jedes Wochenende gibt es für drei Tage einen neuen Raidboss. Nun wurde aus dem Wochenende eine komplette Woche. Ab sofort bis nächste Woche Montag können wir neben Voltolos auch Kobalium in legendären Raids herausfordern. Kobalium wird dabei zum ersten Mal in Shiny erhältlich sein! Wir zeigen dir die besten Kobalium Konter.

6. – 9. März Darkrai

13. – 16. März Giratina (Wandelform)

18. – 23. März Kobalium

25. – 30. März Lugia

Wann kann ich Kobalium herausfordern?

Kobalium wird für drei Wochen in Level-5-Raids zu finden sein. In Deutschland erscheint Kobalium ab sofort und bleibt bis einschließlich Montag, den 23. März. Am Mittwoch, den 18. März könnte es eine Raidstunde mit Kobalium und Voltolos geben. Zwischen 18 und 19 Uhr solltest du an diesen Tagen in fast jeder Arena einen Kobalium oder Voltolos Raid vorfinden. Ob die Raidstunde trotz der aktuellen Situation stattfindet, ist noch nicht bekannt.

Ist Kobalium ein sinnvolles Pokémon?

Kobalium war bereits im November vergangenen Jahres in Raids erhältlich. Nun ist es aber das erste Mal in Shiny erhältlich. Kobalium hat die Typen Stahl und Kampf, bekommt in Pokémon Go aber nur Stahl und Psycho Sofort-Attacken. Daher ist das legendäre Pokémon zum Kämpfen eher nicht so geeignet. Gerade für Shiny-Jäger dürften die nächsten Tage jedoch interessant werden. Zusammen mit Viridium und Terrakium gehört Kobalium zu den „Rittern der Redlichkeit“ im Pokémon-Universum. Diese beiden Pokémon werden voraussichtlich in den nächsten Monaten ebenfalls in ihrer schillernden Form erhältlich sein.

Kobalium Konter: Mit welchen Pokémon kämpfe ich gegen Kobalium?

Die besten Kobalium Konter sind ähnlich wie bei Registeel mit starken Kampf- oder Feuer-Attacken ausgestattet. Somit ist der beste Konter gegen Kobalium Lucario mit den Attacken Konter und Aurasphäre. Wer das recht seltene Pokémon noch nicht besitzt, kann auch zu einem Lavados mit Feuer-Attacken greifen. Alle weiteren Konter mit ihren Attacken haben wir dir hier aufgelistet:

Pokemon Sofortattacke Ladeattacke Lucario Konter Aurasphäre Meistagrif Konter Wuchtschlag Flampivian Feuerzahn Hitzekoller Skelabra Feuerwirbel Hitzekoller Lavados Feuerwirbel Hitzekoller Lohgock Feuerwirbel Lohekanonade (nicht erlernbar) Machomei Konter Wuchtschlag Heatran Feuerwirbel Flammenwurf

Mit drei Spielern die gute Pokémon aus dieser Liste besitzen, sollte Kobalium zu besiegen sein. Mit 4 oder 5 Spielern ist man definitiv auf der sicheren Seite. Ein 100er Kobalium hat dabei den WP-Wert 1.727 und bei Wetterboost (bedeckt & Schnee) 2.159 WP. Umso näher also der Wert deines Kobalium an einem dieser Werte ist, umso stärker ist dein Pokémon.