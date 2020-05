Terrakium Konter: Das sind die besten Pokémon für den Raid

Wann kann ich Terrakium herausfordern?

Terrakium wird für eine Woche in Level-5-Raids zu finden sein. In Deutschland erscheint Terrakium ab Mittwoch, 20. Mai, und bleibt bis einschließlich Dienstag, 26. Mai. Direkt zum Start findet am heutigen Mittwoch eine Raidstunde mit Terrakium statt. Zwischen 18 und 19 Uhr solltest du in fast jeder Arena einen Terrakium-Raid vorfinden. Wir zeigen dir die besten Terrakium Konter.

Ist Terrakium ein sinnvolles Pokémon?

Terrakium erscheint bereits zum zweiten Mal in Pokémon Go. Es hat die Typen Gestein und Kampf, bekommt in Pokémon Go aber keine Kampf Sofort-Attacken. Mit den Gesteins-Attacken Katapult und Steinhagel ist es zwar durchaus brauchbar, kann aber nicht mit Despotar, Rihornior und Rameidon aufnehmen. Interessant ist das Pokémon jedoch insbesondere für Shiny-Jäger. Denn zum ersten Mal ist Terrakium in seiner schillernden Form erhältlich.

Terrakium Konter: Mit welchen Pokémon kämpfe ich gegen Terrakium?

Die besten Terrakium Konter sind mit starken Psycho-, Stahl- oder Kampf-Attacken ausgestattet. Somit ist der beste Konter gegen Terrakium Mewtu mit den Attacken Konfusion und Psychostoß. Auch wenn er es nicht in die Top-Sechs schafft, ist Machomei mit den Attacken Konter und Wuchtschlag ein guter Konter, den viele Spieler haben sollten. Alle weiteren Konter mit ihren Attacken haben wir dir hier aufgelistet:

Pokemon Sofortattacke Ladeattacke Mewtu Konfusion Psychostoß (nicht erlernbar) Metagross Patronenhieb Sternenhieb (nicht erlernbar) Latios Zen-Kopfstoß Psychokinese Jirachi Konfusion Kismetwunsch Meistagrif Konter Wuchtschlag Kyogre Kaskade Surfer

Mit drei Spielern die gute Pokémon aus dieser Liste besitzen, sollte Terrakium zu besiegen sein. Mit 4 oder 5 Spielern ist man definitiv auf der sicheren Seite. Ein 100er Terrakium hat dabei den WP-Wert 2113 und bei Wetterboost (teilweise bewölkt & bedeckt) 2641 WP. Umso näher also der Wert deines Terrakium an einem dieser Werte ist, umso stärker ist dein Pokémon.

Shiny-Legendäre im Wochentakt

Den ganzen Mai erwartet uns jede Woche ein neuer Raidboss mit Shiny-Chance. Den Abschluss macht Terrakium.

Mit der neuen Fernraid-Funktion kannst du Terrakium dabei sogar von zu Hause aus erhalten. Wie das geht, zeigen wir dir in unserem Fernraid-Ratgeber.

Ab dem 27. Mai erwartet uns dann mit Reshiram ein komplett neuer legendärer Raidboss in Pokémon Go. Die besten Reshiram Konter zeigen wir dir im Laufe dieser Woche in einem separaten Artikel.