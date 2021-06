UMTS-Abschaltung: Diese beliebten Handys musst du jetzt austauschen

Eine gute Nachricht vorweg: Wenn die Netzbetreiber ihre 3G-Netze abschalten, wirst du mit deinem UMTS-Handy auf jeden Fall weiterhin telefonieren und SMS verschicken und empfangen können. Denn das noch ältere GSM-Netz der Netzbetreiber, das heute vor allem der Telefonie und rudimentärer Datendienste dient, bleibt auch nach der UMTS-Abschaltung bestehen. Datenübertragung im eigentlichen Sinne macht mit GSM aber kaum Spaß. Daher wäre die Nutzung des LTE-Netzes deutlich sinnvoller. Ob dein Handy dieses LTE-Netz – auch als 4G-Netz bekannt – unterstützt, kannst du vergleichsweise einfach überprüfen.

IMEI-Nummer verrät LTE-Fähigkeit

Denn die Deutsche Telekom hat einen sogenannten IMEI Checker online gestellt. Diesen findest du im Hilfebereich der Telekom-Webseite unter diesem Link. Dort klickst du auf die Frage „Sind Sie bereit für 4G/LTE“ und scrollst weiter nach unten. Dort ist dann ein Feld zu sehen, in das du die IMEI-Nummer des Handys eingibst, das du prüfen möchtest.

Damit du beispielsweise prüfen kannst, ob das Handy deiner Eltern oder Großeltern und natürlich dein eigenes Handy schon LTE kann, bitte sie, das Handy zu nehmen und *#06# einzutippen und die Anruftaste zu drücken. Das Handy zeigt dann auf dem Display eine Zahlenkombination an. Diese kannst du in das Feld eingeben und auf „überprüfen“ klicken. Der komplette Vorgang ist kostenlos.

Diese beliebten Handys solltest du austauschen

Wenn du bereits ein UMTS-Handy nutzt, bist du an vergleichsweise schnelles Internet gewöhnt. Schalten die Netzbetreiber ihr 3G-Netz ab, bist du nur noch im Schneckentempo im Internet unterwegs. Ein kleiner Vergleich: Wenn du UMTS mit einer Bundesstraße gleichsetzt, bist du nach der Abschaltung nur noch auf einem Feldweg unterwegs – dem GSM-Netz. Sinnvoller ist es, das Handy auszutauschen und mit LTE auf die Autobahn zu gehen.

Unter den Handys, die bald nur noch auf dem Feldweg unterwegs sind, sind auch echte Klassiker. Zusammen mit Vodafone haben wir jene Handys, die einst zu den beliebtesten ihrer Art zählten, zusammengestellt. Hast du eines dieser Handys, solltest du bald ein neues Gerät kaufen – möglichst noch vor der UMTS-Abschaltung.

Diese 10 Handys ohne LTE waren am erfolgreichsten

Vodafone hat auf unsere Bitte hin die Top 10 der erfolgreichsten Smartphones ohne LTE erstellt. Hast du eines dieser Geräte, besteht für dich Handlungsbedarf.

Doch auch wenn du ein iPhone 5 nutzt, kannst du von der UMTS-Abschaltung betroffen sein. Das iPhone 5 kann nur LTE auf Frequenzen um 1800 MHz oder 2100 MHz. Gerade auf dem Land sind bis heute aber viele Sender nur mit LTE 800 oder 900 ausgebaut. Mit 2100 MHz kommen nun die ehemaligen UMTS-Frequenzen hinzu, eine Flächenabdeckung gibt es aber nur mit dem fehlenden LTE 800.

Diese Uralt-Handys funktionieren auch nach der UMTS-Abschaltung

Sollte dein Handy so alt sein, dass es noch nicht einmal UMTS kann, ändert sich für dich nichts. Das ist beispielsweise bei den „guten alten“ Nokia-Telefonen wie dem Nokia 3310, Nokia 3210, Nokia 6210, Nokia 6110 oder alten Siemens-Handys der Fall. Sie werden heute von Liebhabern oder Geschäftskunden, die nicht mehr als Telefonie nutzen, noch immer eingesetzt.

Neue Handys schon für unter 100 oder 200 Euro zu haben

Ein Wechsel auf ein neues Smartphone bedeutet erst einmal, dass du dich an ein neues Handy gewöhnen musst und auch Ausgaben hast. Vodafone hat mit ltefueralle.de einen eigenen Shop gestartet, der sich gezielt an diejenigen richtet, die heute noch kein LTE-Handy haben. Auch wir in der inside digital Redaktion haben für dich die günstigsten Handys in den verschiedenen Preisklassen zusammen gestellt:

Ein Wechsel auf ein neues Smartphone bringt aber auch Vorteile mit sich. Denn mit dem Wechsel zu LTE kannst du auch VoLTE nutzen und somit von einer besseren Sprachqualität (HD Voice) und einem schnelleren Rufaufbau profitieren.

Auch wichtig bei der UMTS-Abschaltung: Tarif & SIM-Karte

Kann das Handy schon LTE, so musst du noch zwei weitere Dinge sicherstellen, damit die LTE-Nutzung klappt. So muss der Tarif beim Anbieter für LTE freigeschaltet sein. Das sollte inzwischen aber bei nahezu allen SIM-Karten in Deutschland erfolgt sein. Es kann aber Ausnahmen geben.

Ein weiteres Hemmnis kann die SIM-Karte sein. Denn einige alte SIM-Karten sind technisch nicht in der Lage, LTE zu nutzen. Es geht dabei um die Authentifizierungsprotokolle, mit denen sich die Karten im Netz anmelden. Davon betroffen bist du aber nur, wenn deine SIM-Karte älter als 15 Jahre ist. Einen Austausch wird dein Anbieter vornehmen – in der Regel sogar kostenlos.

Folgen hat die UMTS-Abschaltung übrigens auch für einige Autos.