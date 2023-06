Reisen auf 4 Rädern: Das darf beim Urlaub mit dem Auto nicht fehlen

Damit der große Urlaub inklusiver langer Autofahrt nicht anstrengend wird, sondern erholsam ist, solltest du ein paar Dinge im Wagen mit dabei haben. Und auch die Sicherheit darf nicht zu kurz kommen: Von Verbandskasten bis Pannenset, dürfen folgende Sachen im Kofferraum nicht fehlen. Außerdem zeigen wir dir, womit du den Stauraum gut nutzen oder erweitern kannst, damit auch nichts zu Hause bleiben muss.

Packen, Ordnen und Kühlen: Das darf auf Reisen mit dem Auto nicht fehlen

Vor einer jeden Reise steht erst einmal Planung an: Wo geht’s hin? Was nehme ich mit? Eine gute Organisation ist das A und O. Der Platz im Auto ist jedoch begrenzt, deshalb sollte man ihn bestmöglich nutzen. Hier kann eine Kofferraumtasche hilfreich sein, in der man kleinere Gegenstände oder Lebensmittel verstauen kann. Dann hast du alles schön geordnet und nutzt den Platz effizient.

Reisen mit dem Auto – eine Kofferraumtasche ordnet Kleinzeug

Möchtest du dich nicht ausschließlich von Schokoriegeln ernähren, die du mit Sanifair-Coupons an der Raststätte gekauft hast, solltest du auch für etwas Reiseproviant sorgen. Geschmierte Brötchen, Fruchtjoghurt und Softgetränke bleiben in einer Kühlbox frisch und kalt. Bei langen Fahrten lohnen sich auch elektrische Boxen, die du in den Zigarettenanzünder stecken kannst und deine Lebensmittel angenehm kühl halten. Reicht der Platz im Kofferraum und auf der Rückbank nicht aus, kann eine klassische Dachbox den Stauraum erweitern. Damit schaffst du nochmal zusätzlich Platz für Kleidung, Sportartikel und Co.

Planst du etwa eine E-Bike-Tour durch die Berge oder an der Küste, musst du natürlich auch deine Fahrräder mitnehmen können. Auf einem Fahrradträger – wie diesem hier – ist Platz für bis zu zwei E-Bikes. Er wird an der Anhängerkupplung deines Wagens befestigt und lässt sich abklappen, wenn du an den Kofferraum musst.

Reise-Zubehör fürs Handy

Ist das Auto endlich gepackt, kann die Reise losgehen. Hast du im Auto kein Navi integriert oder möchtest die Vorteile von Google Maps nutzen, darf natürlich eine Handyhalterung nicht fehlen. Damit dir bei einer langen Fahrt nicht der Saft ausgeht, solltest du außerdem an eine Lademöglichkeit fürs Smartphone denken. Hast du noch keinen USB-Steckplatz im Fahrzeug, schafft ein klassischer USB-Adapter für den Zigarettenanzünder Abhilfe. Smartphone in die Halterung eingeklickt, Navigation gestartet und auf geht’s in den lang ersehnten Urlaub.

Komfort und Unterhaltung im Auto – auch für die Kleinen

Eine Fahrt in den Urlaub kann sich ganz schön ziehen, deshalb sollte es möglichst bequem sein – auch für deine Mitfahrer. Wechselst du dich mit deinem Beifahrer ab, kann jeder zwischendurch mal die Augen zu machen. Ein Nackenkissen kann hierbei für deutlich mehr Komfort sorgen.

Reist du zusammen mit Kindern, lohnt sich die Anschaffung weiterer Utensilien. Ein Sonnenschutz für die Seitenfenster hält UV-Strahlen ab und sorgt dafür, dass es nicht zu sehr blendet. Er lässt sich einfach mit einem Saugnapf anbringen und kann die Fahrt für die kleinen Mitfahrer deutlich angenehmer machen. Damit während der Fahrt nicht zu sehr gequengelt wird, sollte auch für die Unterhaltung gesorgt sein. Hierfür eignet sich ein Rücksitz-Organizer, in dem etwa Spielsachen und Kuscheltiere ihren Platz finden. Es gibt auch spezielle Modelle mit einer Tablet-Halterung, damit Kinder während der Fahrt Cartoons oder sonstige Serien und Filme schauen können.

Mit dem Auto auf Reisen – Rücksitz-Organizer mit Tablet-Halterung

Gut vorgesorgt minimiert Risiken während der Fahrt

Du kommst zwar hoffentlich ohne große Probleme am Urlaubsort an, dennoch kann es nicht schaden, ein paar Sachen mit dabei zu haben. Manches, wie Verbandtasche, Warndreieck, Warnweste – und neuerdings auch Mundschutz – sind bekanntlich Pflicht. Dazu ist es ratsam, ein Reifenreparatur-Set mitzunehmen, mit dem du im Notfall einen beschädigten Reifen flicken kannst. Auch ein Wagenheber ist sinnvoll, um einen geplatzten Reifen unterwegs wechseln zu können. Dazu sollte in jedem Auto ein Starthilfekabel liegen, für den Fall, dass die Batterie auf Reisen einmal schlapp macht. Beim E-Auto an dieser Stelle ein Adapterkabel mit Anschluss für Haushaltssteckdosen (SchuKo-Stecker).

Vor Ort auf Reisen mit dem Auto – in warmen Gefilden oder beim Wandern

Endlich am Reiseziel angekommen, sollte weiteres Zubehör im Auto auf keinen Fall fehlen. Damit du keinen Strafzettel riskierst, sollte definitiv eine Parkscheibe im Handschuhfach liegen. Und da es insbesondere im Süden richtig warm werden kann, kann ein Sonnenschutz für die Windschutzscheibe etwas Hitze aus dem Auto halten. Der kostet in der Regel nicht viel, kann jedoch einen Hitzeschlag beim Betreten des Fahrzeugs vermeiden.

Fährst du in den Wanderurlaub, kann dir auch eine Schuhablage viel Putzarbeit im Nachhinein ersparen. Hier kannst du nach einer ausgiebigen Wanderung einfach deine schmutzigen Schuhe reinstellen und bist vor dreckigen Polstern gefeit – selbst, wenn du durch Pfützen und Matsch gelatscht bist.

Checkliste für die nächste Reise mit dem Auto

Weitere Tipps und smarte Ideen fürs Auto geben wir dir in weiteren Artikeln dieser Reihe. Du erfährst etwa, wie du dein Auto richtig und gründlich putzt, wie du es diebstahlsicher und praktisch per Handy orten kannst und wir zeigen dir 7 geniale Auto-Gadgets für unter 50 Euro.