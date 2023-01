Netflix-Sprache ändern – so geht’s am Fernseher, PC und Handy

Amazon musste im Jahr 2022 viel Kritik einstecken. Sei es die regelmäßige Absetzung neuer Serien, das Verbot geteilter Konten oder die werbebasierte Netflix-Variante, welche einerseits deutlich weniger Inhalte als die Standard-Abos bietet und andererseits zu zahlreichen Geräten gar nicht erst kompatibel ist. Dennoch gelang es dem US-amerikanischen Video-on-Demand-Anbieter bei den Streaming-Charts besser abzuschneiden, als Konkurrent Amazon Prime Video. Um exakt einen Prozentpunkt. Insgesamt liegen die Netflix-Marktanteile am deutschen Streaming-Markt bei satten 31 Prozent. Daher ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass nicht alle Nutzer die deutsche Sprache bevorzugen. Das gilt sowohl für das Menü als auch für die Audio- und Untertitelsprache. Solltest auch du die Netflix-Sprache ändern wollen, erfährst du im weiteren Verlauf, wie das geht.

Netflix-Sprache ändern – am Fernseher und PC

Netflix-Anzeige-Sprache ändern

Möchtest du die Netflix-Sprache am Fernseher oder PC ändern, ist die Vorgehensweise jeweils die gleiche. Am Computer wird lediglich ein einziger weiterer Schritt ergänzt. Hier müssen Nutzer nach dem Einloggen zunächst auf „Profile verwalten“ klicken. Ab da sieht die Vorgehensweise wie folgt aus:

Profil auswählen/bearbeiten „Sprache“ anklicken bevorzugte Netflix-Sprache einstellen auf „Fertig“ (TV) oder „Speichern“ (PC) klicken

Netflix-Sprache einstellen – für Audio- oder Untertitel

Möchtest du dagegen für Audio- oder Untertitel die Netflix-Sprache ändern, ist die Vorgehensweise eine andere. Am Rechner musst du dazu die folgenden Schritte unternehmen:

Profil auswählen, um in die Netflix-Maske zu kommen oben rechts auf „Konto“ klicken ein Profil auswählen unter „Sprache“ auf „Ändern“ klicken (hier lassen sich übrigens sämtliche Spracheinstellungen anpassen) mit „Speichern“ bestätigen

Am Fernseher kannst du die Audio- oder Untertitelsprache dagegen lediglich direkt im Menüfenster zu einem Film ändern. Dazu musst du den Menüpunkt „Audio und Untertitel“ anvisieren.

Netflix-Sprache ändern – am Smartphone und Tablet

Sei es ein Android-Handy, ein iPhone, ein Tablet oder ein iPad. Falls die Sprache in der Netflix-App auf einem mobilen Endgerät ändern möchtest, musst du dir lediglich einen einzigen Handlungsstrang merken. Und zwar sowohl für die Anzeige-Sprache als auch für die Audio- und Untertitelsprache:

auf das Stift-Symbol oben rechts tippen ein Profil auswählen „AnzeigeSprache“ oder „Audio- und Untertitelsprachen“ ansteuern Netflix-Sprache auswählen und App ggf. neu starten

Wichtig: Die Einstellungen, die du vornimmst – sei es in der Netflix-App, im Browser oder auf dem Fernseher – werden stets für das ausgewählte Profil verändert, nicht für sämtliche Profile. Sollten deine Familienmitglieder eine andere Netflix-Sprache bevorzugen, müssen sie diese folglich nicht immer wieder aufs Neue ändern. Wenn du zusätzlich wissen möchtest, wie du an verborgene Netflix-Filme kommst, erfährst du es in dem folgenden Ratgeber:

