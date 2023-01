Netflix macht es schon wieder: Diese beliebte Serie kentert nach nur einer Staffel

Die Erwartungen waren bereits im Vorhinein groß, die Werbetrommel wurde am laufenden Band gedreht. Und dennoch ist dies kein Indiz dafür, dass Netflix eine Serie am Leben erhält oder nicht. Der Streaming-Dienst macht auch im neuen Jahr so weiter, wie bisher, und setzt eben jene lang ersehnte Serie der „Dark“-Produzenten ab.

1899: Gerade gestartet, schon zu Ende

Seit knapp anderthalb Monaten ist die neue Mystery-Serie der „Dark“-Macher Jantje Friese und Baran bo Odar bei Netflix verfügbar. „1899“ ist der Titel der Serie, die ebenso eine verzwickte Geschichte verbirgt wie die geheimnisvollen Geschehnisse in Winden in „Dark“. Das Spannungspotenzial lag auf gleichem Niveau, doch Netflix will „1899“ nach nur wenigen Wochen an den Kragen.

Baran bo Odar verkündete höchstpersönlich, dass nach einer Staffel Schluss ist. „Schweren Herzens müssen wir Euch mitteilen, dass ›1899‹ nicht fortgesetzt wird. Wir hätten die unglaubliche Reise gerne mit einer zweiten und dritten Staffel abgeschlossen, so wie wir es bei ›Dark‹ gemacht haben. Aber manche Dinge gehen nicht so aus, wie man sie geplant hat“, zitiert das Magazin ein Statement des Produzenten.

Genaue Hintergründe zum Aus liefert bo Odar zwar nicht, aber schlechte Abrufzahlen sind wohl der wahrscheinlichste Grund für das Absetzen der Serie. Netflix selbst lieferte bis dato ebenso keine Daten zur Serie.

Mystery-Serie: Fragen bleiben offen

Schon der Trailer gab einen Vorgeschmack auf ein komplexes Handlungsgefüge und verschachtelte Beziehungen zwischen den Figuren. Die Serie versetzt Zuschauer in das Jahr 1899, in dem eine Gruppe von Menschen sich auf die Reise nach Amerika macht. Den Start eines neuen Lebens im Hinterkopf, verläuft die Schiffsfahrt anders als geplant: Auf hoher See stoßen Crew und Passagiere auf ein Schiff, das bereits als lang verschollen gilt. Sie machen eine schreckliche Entdeckung: Die Passagiere der Kerberos und des verschollenen Schiffs sind auf mysteriöse Weise miteinander verbunden. Was der Start in ein neues Leben sein sollte, entpuppt sich zusehends als ein Albtraum.

In der ersten Staffel schnitt man bereits viele Handlungsstränge an. Der Zuschauer? Bleibt mit Fragen zurück. Antworten darauf wird er wohl nicht mehr bekommen.

Die erste Staffel von „1899“ ist nach wie vor bei Netflix verfügbar. Ob ein anderer Streaming-Dienst sich der Serie annimmt, ist fraglich. Wer sich in das mysteriöse Universum von Jantje Friese und Baran bo Odar begeben will, kann zudem sämtliche Staffeln von „Dark“ bei Netflix streamen.