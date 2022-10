„1899“ bei Netflix: So spannend ist die neue Düster-Serie der „Dark“-Macher

Die deutsche Serie „Dark“ war eine der beliebtesten bei Netflix. Das konnte man auch schon seinerzeit durch die Bewertung von 94 Prozent bei der Film-Website Rotten Tomatoes sehen. Die dahinterstehenden Macher haben mittlerweile jedoch ein neues Projekt in petto, das heiß diskutiert und erwartet wird. Fans kommen nun in den Genuss eines brandneuen Trailers.

1899: Mystery-Serie mit Sucht-Potenzial

Ein Ödland, irgendwo zwischen London und New York. Es ist das Jahr 1899 und eine Truppe von Menschen macht sich auf in ein neues Leben. In einem Land, in dem nichts unmöglich sein soll: Amerika. Die Reise treten die Europäer mit dem Schiff Kerberos an, das unter dem Kommando des Kapitäns Eyk Larsen (Andreas Pietschmann) steht. Ein gnadenloser Schiffsmann, der allen auf dem Schiff das Leben ein wenig schwerer macht.

Anders als die verheißungsvollen Träume von Amerika verläuft die Schiffsfahrt auf der Kerberos schnell unheilvoll. Auf hoher See stoßen Crew und Passagiere auf ein Schiff, das bereits als lang verschollen gilt. Sie machen eine schreckliche Entdeckung: Die Passagiere der Kerberos und des verschollenen Schiffs sind auf mysteriöse Weise miteinander verbunden. Was der Start in ein neues Leben sein sollte, entpuppt sich zusehends als ein Albtraum.

Neuer Trailer gibt Vorgeschmack: Mystery a la „Dark“

Von „1899“ erwartet man viel. Der Grund: Die Serie stammt von den „Dark“-Produzenten Baran bo Odar und Jantje Friese, die mit der Mysterie-Serie einen Erfolgshit auf Netflix landeten. In den vergangenen Monaten gab es immer wieder einen Vorgeschmack auf die Serie. Mit nahendem Streaming-Start veröffentlichen das schweizerisch-deutsche Produzenten-Duo und Netflix nun einen neuen Trailer zu „1899“.

In dem bildgewaltigen Trailer ist nicht nur die sogenannte Volume-Technik zu sehen, die beispielsweise in „The Mandalorian“ zum Einsatz kam. Auch einige von Netlix bekannte Schauspieler gehören zum Cast der neuen Serie. Darunter der Spanier Miguel Bernardeau („Élite“), der Däne Lucas Lynggaard Tønnesen („The Rain“), die französische Schauspielerin Mathilde Ollivier („Operation: Overlord“) und der britische Schauspieler Anton Lesser („The Crown“).

Wann startet „1899“?

Lange war das Startdatum unklar. Mittlerweile steht jedoch fest, dass „1899“ am 17. November beim Streaming-Dienst startet – und das exklusiv. Wer „Dark“ bislang noch nicht kennt oder die Mystery-Serie schon immer mal anschauen wollte, findet alle Teile nach wie vor bei Netflix im Stream.