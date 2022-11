Das darfst du nicht verpassen: Heiß ersehnte Mystery-Serie startet jetzt bei Netflix

Schon lange wirft die neue Serie der „Dark“-Macher ihre Schatten voraus. Ende 2021 war erstmals die Rede von „1899“, vor allem aber deswegen, weil sie eine bis dahin recht selten genutzte Technik in der Produktion verwendet. Knapp ein Jahr später ist es nun so weit und die neue Mystery-Serie startet im Stream.

1899: Mystery-Serie mit Sucht-Potenzial

Auf der Webseite Rotten Tomatoes, die Informationen, Rezensionen zu Filmen und Serien anbietet, sind alle drei Staffeln von „Dark“ mit einer 8,8/10 bewertet. Auch eine Grimme-Auszeichnung kann die Serie ihr Eigen nennen. Das dahinterstehende Duo Jantje Friese und Baran bo Odar haben zwei Jahre später nun eine neue Mystery-Serie namens „1899“ im Gepäck, die gute Chancen auf einen anknüpfenden Erfolg zu haben scheint.

Ein Ödland, irgendwo zwischen London und New York. Es ist das Jahr 1899 und eine Truppe von Menschen macht sich auf in ein neues Leben. In einem Land, in dem nichts unmöglich sein soll: Amerika. Die Reise treten die Europäer mit dem Schiff Kerberos an, das unter dem Kommando des Kapitäns Eyk Larsen (Andreas Pietschmann) steht. Ein gnadenloser Schiffsmann, der allen auf dem Schiff das Leben ein wenig schwerer macht.

Anders als die verheißungsvollen Träume von Amerika verläuft die Schiffsfahrt auf der Kerberos schnell unheilvoll. Auf hoher See stoßen Crew und Passagiere auf ein Schiff, das bereits als lang verschollen gilt. Sie machen eine schreckliche Entdeckung: Die Passagiere der Kerberos und des verschollenen Schiffs sind auf mysteriöse Weise miteinander verbunden. Was der Start in ein neues Leben sein sollte, entpuppt sich zusehends als ein Albtraum.

Diese spezielle Technik kommt zum Einsatz

Spannend an „1899“ ist, dass bo Odar und Friese beim Dreh auf viele Effekte zurückgriffen. Darunter auch die sogenannte Volume-Technik, bei der man reale Sets vor einer LED-Wand aufbaut, die dann wiederum einen virtuellen Hintergrund bildet. Zu sehen war diese Technik beispielsweise auch in der Star-Wars-Serie „The Mandalorian“.

Neben der speziellen Technik sind auch bekannte Schauspieler in „1899“ zu sehen. Sie kommen aus verschiedenen Ländern der Welt und haben somit eine bewusste Parallele zu den Figuren aus der Serie, die ebenfalls aus ganz Europa kommen. So ist unter anderem der spanische Schauspieler Miguel Bernardeau, der bereits für seine Rolle Guzmán aus „Élite“ bekannt ist, mit dabei. Ebenfalls bei „1899“ mit dabei sind der dänische Schauspieler Lucas Lynggaard Tønnesen (The Rain), die französische Schauspielerin Mathilde Ollivier (Operation: Overlord) und der britische Schauspieler Anton Lesser (The Crown). Konsequent verfolgt wird das übrigens auch hinsichtlich der Sprachen, die in der Originalvertonung zu hören sind: Ist „Dark“ ausschließlich auf Deutsch produziert, hört man in „1899“ im Original neben Deutsch auch Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Französisch, Polnisch, Dänisch, Norwegisch, Kantonesisch und Japanisch, erfährt die Deutsche Welle im Interview.

Wann startet „1899“?

Die neue Mystery-Serie „1899“ startet heute, am 17. November offiziell wie exklusiv bei Netflix. Wer in das oft verworrene, aber logisch durchdachte Universum Jantje Friese und Baran bo Odar hineinschnuppern oder nach „1899“ noch nicht genug hat, findet sämtliche Folgen von „Dark“ auch noch bei Netflix im Stream.