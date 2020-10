Disney+: Das sind die Film- und Serien-Highlights im November

Für den November hat Disney Plus wieder zahlreiche neue Serien und Filme angekündigt. Welche das sind, erfährst du am Ende dieses Artikels.

Mehr als Mickey Mouse

Disney verbinden viele mit Mickey Mouse und Donald Duck. Doch Disney ist inzwischen als Welt-Konzern weitaus mehr als nur Zeichentrick. So gehören die Marvel Studios zu Disney, die Star-Wars-Filme kommen aus dem Hause Disney und sogar Fox hat sich der Konzern einverleibt.

Das alles bedeutet: Der Konzern – einst von Walt Disney gegründet – hat im Laufe der Jahre eine Menge Inhalte produziert, die man bisher an andere verkauft hat. Doch damit ist Schluss: Denn Disney hat in den vergangenen Wochen und Monaten schon viele Inhalte von anderen Plattformen abgezogen, um sie auf der eigenen Plattform Disney+ zu veröffentlichen.

Die Preise von Disney Plus: Das kostet der Streaming-Dienst

Willst du Disney+ abonnieren, so hast du mehrere Möglichkeiten. Die einfachste: Du zahlst monatlich direkt an Disney, schließt also dein Abo direkt ab. Hier kannst du mit Lastschrift, Paypal oder Kreditkarte zahlen. Die Kosten: 6,99 Euro im Monat. Alternativ kannst du auch ein Jahresabo abschließen. Es kostet 69,99 Euro – rechnerisch also 5,83 Euro pro Monat. Das kostenlose Testangebot, bei dem du Disney+ sieben Tage kostenlos testen konntest, ist gestrichen.

Disney+ ist damit günstiger als beispielsweise Netflix – auch weil in diesem Abo-Preis direkt UHD/4K/HDR und HD enthalten sein wird. Bis zu vier gleichzeitige Streams auf verschiedenen Nutzerprofilen sind möglich. Die Profile können auch als Kinderprofil eingerichtet werden, sodass ausschließlich kindgerechte Inhalte angezeigt werden.

Disney+ kostenlos für Telekom-Kunden

Bist du Kunde bei der Telekom, so kannst du Disney+ sechs Monate kostenlos nutzen. Danach kostet dich jeder weitere Monat nur 5 Euro. Einzige Voraussetzung ist entweder ein Handyvertrag oder ein DSL-Vertrag mit der Telekom. Auch congstar-Kunden bekommen einen Kostenlos-Vorteil: Hier allerdings nur für drei Monate.

Wie kann ich Disney+ sehen?

Die Geräte-Vielfalt ist inzwischen gigantisch. Das macht es auch neuen Streaming-Anbietern nicht gerade leicht, alle Kunden gleichermaßen zu bedienen. Disneys Streaming-Dienst ist auf allen wesentlichen Geräten zu sehen. Denn sowohl die beiden großen Plattformen Apple und Google bieten mit iPhone-App, iPad-Apps, iPod-Touch-App und Apple TV sowie Android-App und Android-TV-App sowie Chromecast-Unterstützung einen Zugang. Aber auch Amazon Fire TV, Xbox One, Playstation 4 und Sony-Smart-TV sowie Smart-TVs von LG und Samsung können Disney+ zeigen. Und: Die Smartphone- und Tablet-Apps bieten einen Offline-Modus.

Disney+ auf Amazon Fire TV

Auf Fire-TV-Geräten lassen sich die App und die Inhalte sogar über Alexa finden. Über die Sprachfernbedienung oder einen mit Fire TV gekoppelten Amazon Echo sind beispielsweise folgende Sprachbefehle möglich.

Zum Starten: „Alexa, finde Disney+“

Zum starten: „Alexa, öffne Disney+“

Inhalt starten: „Alexa, spiel [Name des Inhalts]“

Inhalte suchen: „Alexa, finde Star Wars Filme“

Hast du ein Fire-Tablet, kannst du Filme, Serien oder Kurzfilme auch herunterladen und unterwegs ansehen. Und einen Film, den du auf den Fire TV angefangen hast, kannst du dann an derselben Stelle auf dem Fire-Tablet weitersehen.

Was ist auf Disney+ zu sehen?

Disney hat angekündigt noch in diesem Jahr jede Menge Inhalte nur für Disney Plus zu produzieren. Im Einzelnen sind es 25 Serien, 10 Filme und weitere Specials. Allerdings: Die weltweite Pandemie des Corona-Virus macht auch vor Disney nicht halt. Zahlreiche Produktionen sind daher unterbrochen. Zudem erfolgte der Start in Europa mit verminderter Bildqualität.

An den Start geht es mit über 500 Filmen, mehr als 350 Serien und 25 exklusiven Originals. Darunter auch die in den vergangenen Jahren gekauften Lizenzen für Star Wars und Indiana Jones. Die Freunde von „Die Simpsons“ können lange Binge-Watching-Abende einlegen: Alle 30 Staffeln sind abrufbar- insgesamt 600 Folgen. Apropos Binge-Watching: Neue Serien kommen oftmals nicht im Paket, sondern einzeln und Woche für Woche.

Namentlich nennt Disney+ für die Disney Originals die Serien „High School Musical: Das Musical: Die Serie“, „The World According to Jeff Goldblum“, „Forky hat eine Frage“ und „The Imagineering Story“ sowie die Filme „Susi und Strolch“, „Togo: Der Schlittenhund“ und „Timmy Flop: Versagen auf ganzer Linie“.

Diese Titel kommen im November neu dazu

06. November 2020

Onward: Keine halben Sachen

Feindselige Erde – Anpassen oder sterben: Staffel 1 – National Geographic

Runaways: Staffel 2

Sei fancy mit Nancy Clancy!: Staffel 1

Und jetzt: Die Muppets: Staffel 1

Becoming: Der Weg zum Ruhm: Episode 8 „Nick Cannon“

Die Helden der Nation: Episode 6 „Der Erste“

Die Magie von Disneys Animal Kingdom: Episode 7 „Das Dummy-Ei“

Ein Tag bei Disney: Episode 49 „Leslie Evans: Senior R&D Imagineer“

The Mandalorian: Staffel 2, Episode 2

13. November 2020

Mein Geist rockt!: Staffel 1

Greatest Showman

Erde an Ned: Staffel 1

Seltsam, aber wahr: Staffel 3

Becoming: Der Weg zum Ruhm: Episode 9 „Ashley Tisdale“

Die Helden der Nation: Episode 7 „Der Countdown“

Die Magie von Disneys Animal Kingdom: Episode 8 „Grace, das Gorilla-Baby“

Ein Tag bei Disney: Episode 50 „Mark Gonzales: Ingenieur für Dampfzüge“

The Mandalorian: Staffel 2, Episode 3

17. November 2020

LEGO Star Wars Holiday Special

18. November 2020

Die wunderbare Welt von Micky Mouse: Episode 1-2

20. November 2020

Die Wilden Kerle (Teil 1–5)

Edelstein-Trilogie (Rubinrot; Saphirblau; Smaragdgrün)

Elfen helfen – Bahn frei für Santa Claus

Elfen helfen – Weihnachten

Elfen helfen: Mission „Santa“

Prinzessin Lillifee und das kleine Einhorn

Baymax – Robowabohu in Serie: Staffel 2

Once Upon A Time In Wonderland: Staffel 1

Ultimate Airport Dubai: Staffel 1-3 – National Geographic

Sams im Glück

Sams in Gefahr

Becoming: Der Weg zum Ruhm, Episode 10: „Rob Gronkowsi“

Die Helden der Nation, Episode 8: „Wenn Träume fliegen lernen“

Ein Tag bei Disney, Episode 51: „Staffelfinale“

Marvel 616

The Mandalorian, Staffel 2, Episode 4

27. November 2020

Die Simpsons: Staffel 31

Amphibia: Staffel 1

Die Eiskönigin: Olaf taut auf

Gefährliche Wildnis

Geheimnisse der Nazca – National Geographic

Ice Age: Eine coole Bescherung

Zum Leben erweckt 2 – Weihnachten mit Eve

Noelle

Die wunderbare Welt von Micky Mouse: Episode 2-3

The Mandalorian – Staffel 2, Episode 5

