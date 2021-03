Deutsche Glasfaser: Schnelles Internet ohne Telekom-Anschluss Hayo Lücke 3 Minuten

Was ist Deutsche Glasfaser? Diese Frage werden sich möglicherweise viele Menschen in jenen Orten stellen, in denen der Provider vor, während und nach erfolgtem Breitbandausbau seine blau-weißen Werbeschilder an die Laternen hängt. Wir verraten es dir.