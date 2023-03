ZDF per Satellit: So geht es mit der Verbreitung über Astra weiter

Zuletzt war bekannt geworden, dass die Pro7Sat1-Gruppe ihren Vertrag mit Astra verlängert hat. Dabei ging es überraschend auch um die SD-Verbreitung der Sender. Das ist deshalb bemerkenswert und wichtig, weil nur diese SD-Verbreitung mit vergleichsweise schlechter Bildqualität unverschlüsselt erfolgt. Das HD-Signal ist verschlüsselt und nur mit einem HD+-Abo oder einem entsprechenden Partnervertrag zu empfangen. Anders beim ZDF: Dieses Programm ist in HD per Satellit zu empfangen – kostenlos und unverschlüsselt. Und dabei wird es auch bleiben.

Denn das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) und der Luxemburger Satellitenbetreiber SES verlängern ihre Partnerschaft langfristig. Das hat der Satellitenbetreiber, der die Astra-Satelliten auf der Orbitalposition 19,2 Grad Ost betreibt, jetzt bekanntgegeben. „Die öffentlich-rechtlichen Angebote des ZDF bleiben damit auch in Zukunft über die Orbitalposition ASTRA 19,2° Ost in HD empfangbar“, heißt es in einer Mitteilung. Damit blieben Information und Bildung, Sport oder Unterhaltung weiterhin empfangbar. Wie lange der Vertrag läuft, ist nicht bekannt.

Keine Infos zur ZDF-Verbreitung von SD- und UHD-Varianten

Die Vereinbarung sichert den Satelliten-TV-Haushalten den Empfang der Angebote in bester HD-Qualität auch für die kommenden Jahre, so SES. Keine Informationen gibt es zu den weiteren Übertragungsmöglichkeiten. So ist weiterhin unklar, wann das ZDF die SD-Übertragung beendet wird. Im November vergangenen Jahres hatten ARD und ZDF bereits die SD-Übertragung von One, Tagesschau24, Phoenix und Arte eingestellt. Diese Kanäle sind nur noch im HD-Verfahren zu sehen. SD gilt gemeinhin als verzichtbar. Im Astra TV-Monitor 2021 waren noch etwas mehr als 1 Million Satelliten-Empfangshaushalte ausgewiesen, die ausschließlich SD-Signale empfangen können.

Ebenfalls keine Informationen gibt es zu einer möglichen UHD-Verbreitung des ZDF. Bisher setzten das ZDF das 4K-Signal vor allem in ihrer Mediathek ein sowie aktionsweise über die Astra-Promo-Kanäle. Ein regulärer Start eines UHD-Senders scheint mit Blick auf den Sparzwang der öffentlich-rechtlichen Sender unwahrscheinlich. Möglicherweise müssen ARD und ZDF sogar Sender abschalten.