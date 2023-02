Satellit: Diese TV-Sender bleiben weiter unverschlüsselt

Wie SES Germany jetzt bekanntgegeben hat, werden zahlreiche Sender der Seven.One Entertainment Group für „mehrere Jahre“ weiterhin über Satellit empfangbar bleiben. SES Germany vermarktet die Kapazitäten auf dem Astra-Satelliten-System auf 19,2 Grad Ost, der Haupt-Orbital-Position für den deutschen Markt. Der Vertrag mit Seven.One Entertainment betrifft die Sender ProSieben, SAT.1, Kabel Eins, sixx, SAT.1 GOLD, ProSieben MAXX, Kabel Eins Doku und die SAT.1 Regionalfensterprogramme in Bayern und Nordrhein-Westfalen.

Der geschlossene Vertrag umfasst Kapazitäten für UHD und HD, aber auch für die eigentlich schon als veraltet geltende Standauflösung SD. SD-TV ist allerdings der einzige Weg, mit dem du die Sender noch unverschlüsselt empfangen kannst. Denn in HD haben sich die Sender zu einer Grundverschlüsselung entschlossen, die die beispielsweise mit einem HD+-Abo aufheben kannst.

Satellit: Free-TV-Abschaltung würde Reichweite kosten

Es handelte sich um eine mehrjährige Vereinbarung, teilte man seitens des Satellitenanbieters mit. Bis wann der Vertrag genau läuft, behielt man allerdings für sich. Auch wenn man in der ProSiebenSat1-Gruppe gerne das Programm per Satellit verschlüsseln würde, gibt man auch zu, dass der verlängerte Vertrag die hohen Reichweiten für die Werbekunden sichert. Würde man die SD-Sender abschalten und nur noch die verschlüsselten HD-Sender übertragen, würde man vermutlich Millionen Zuschauer verlieren.

Auch der größte Mitbewerber der ProSiebenSat1-Gruppe denkt immer wieder laut darüber nach, auf die kostenlose SD-Übertragung zu verzichten. Bisher hat man aber auch bei RTL in Köln immer wieder die Astra-Verträge verlängert, denn nur 16 Prozent der Satelliten Haushalte waren im Jahr 2020 bereit, für HDTV zu zahlen. Die unverschlüsselte Übertragung per Satellit macht den TV-Sendern vor allem bei Sportrechten und Lizenzen für Spielfilme Probleme. Der Grund: Durch die unverschlüsselte Satelliten-Übertragung lassen sich die Sendungen in weiten Teilen Europa empfangen. Das lassen sich die Rechteinhaber in der Regel extra bezahlen. Hinzu kommt, dass eine unverschlüsselte Übertragung in der Regel auch das Aufzeichnen erleichtert, was Filmstudios auch nicht gerne sehen.