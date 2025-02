Wenn du per Satellit oder Kabel die Sender der ProSiebenSat.1-Gruppe schaust, bekommst du in der Regel die SD-Version zu sehen – zumindest dann, wenn du nicht ausdrücklich eine HD-Option buchst. Denn die HD-Sender der Sendergruppe sind, wie auch bei RTL, verschlüsselt. Aufgrund der SD-Abschaltung der öffentlich-rechtlichen Sender fragten wir von inside digital im Januar nach, wie es um die Zukunft der kostenlosen SD-Sender bestellt ist. Während man bei RTL sagte, eine Abschaltung sei auf absehbare Zeit nicht geplant, hielt man sich in der Unterföhringer Zentrale von ProSiebenSat.1 bedeckter. Es werde sich zwar auch hier auf absehbare Zeit nichts ändern, jedoch gab es keine Garantie zu ProSieben und Sat.1 hieß es damals.

Verwirrung um SD-Verbreitung per Astra

Heute gaben ProSiebenSat.1 und SES Astra bekannt, dass sie ihre Zusammenarbeit langfristig fortsetzen. Die Vereinbarung sichert der Sendergruppe die Verbreitung von Programmen „für die nächsten Jahre“. Doch beim aufmerksamen Lesen der Presseinformation fällt auf, dass sich beide Vertragspartner zur SD-Verbreitung in Deutschland ausschweigen.

Für Deutschland umfasst die Vereinbarung die Verlängerung der Nutzung von Kapazitäten für die Verbreitung der HD-Angebote, sodass die linearen Sender von ProSiebenSat.1 weiterhin bei HD+ zu sehen sind. Neu ist, dass Nutzer der HD+ TV-App künftig auch direkt auf Joyn-Inhalte zugreifen können. In Österreich schließt die Vereinbarung die Verlängerung von Satellitenkapazitäten für Angebote in SD- und HD-Qualität ein.

Doch was ist mit der SD-Verbreitung von ProSieben und Sat.1 in Deutschland? Stehen die SD-Sender vor der Abschaltung? Auf Nachfrage teilte uns der Sender mit, dass man sich nicht zu Vertragslaufzeiten und -Details mit Partnern äußere. „Es bleibt aber dabei: An der SD-Verbreitung sind in absehbarer Zeit keine Änderungen geplant“, so ein Sprecher des Unternehmens. Schon vor zwei Jahren hatten die beiden Vertragsparteien eine Verlängerung der Satellitentransponder „für mehrere Jahre“ bekannt gegeben. Es scheint hier also unterschiedliche Verträge zu geben.

Verlängert wurde übrigens auch die Zusammenarbeit bei den Uplink-Services der Programme von ProSiebenSat.1, die von den SES-Standorten in München und Betzdorf (Luxemburg) aus betrieben werden. Wie das funktioniert und wie ein TV-Sender generell per Satellit auf deinen Fernseher kommt, erfährst du in dieser Reportage.