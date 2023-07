Xbox stellt Dienst ein: Das Ende für kostenlose Spiele

Xbox Live Gold ist ein Abo-Modell von Microsoft Xbox, das Spielern Zugang zu Multiplayer-Spielen erlaubt und jeden Monat kostenlose Spiele zur Verfügung stellt. Schon bald soll der Service jedoch abgeschaltet werden und durch ein neues Abo ersetzt werden.

Das Ende für Xbox Live Gold

Xbox Live Gold wurde von Microsoft schon seit Jahren vernachlässigt. Vor wenigen Monaten wurden die kostenlosen Spiele von vier Spielen pro Monat auf nur zwei Spiele reduziert. Das Ende des Dienstes war folglich abzusehen. Die kostenlosen Spiele sind jedoch nicht alles, das Abonnenten von Xbox Live Gold erhalten. Zusätzlich erlaubt dir das Abo, das aktuell rund 7 Euro pro Monat kostet, online mit Freunden zu spielen. Außerdem erhältst du 50 Prozent Rabatt auf ausgewählte Spiele im Microsoft Store.

Xbox Live Gold schwächelte bereits seit der Einführung des Game Pass Ultimate. Für viele Spieler ist er die bessere Option, da er zusätzlich Zugriff auf hunderte Spiele bietet. Allerdings ist der Game Pass Ultimate auch teurer als das Live Gold Abo. Microsoft scheint an der Idee eines günstigen Einsteiger-Abos festhalten zu wollen, denn Live Gold wird nicht vollends abgeschafft. Ein neues Abo namens „Xbox Game Pass Core“ soll gleich viel kosten und an den Platz des alten Abos treten.

Was ist der Xbox Game Pass Core?

Der neue Xbox Game Pass Core bietet dir, genau wie Live Gold, Zugang zu Konsolen-Multiplayer. Auch Rabatte auf ausgewählte Spiele sind wieder im Abo enthalten. An die Stelle der monatlichen kostenlosen Games tritt jedoch eine neue Lösung: Einige hochwertige Konsolen-Spiele sind permanent im Abo enthalten. Es handelt sich dabei vorwiegend um Online-Spiele. Es ist bereits bekannt, welche Spiele aktuell im neuen Abo enthalten sind:

Among Us

Descenders

Dishonored 2

Doom Eternal

Fable Anniversary

Fallout 4

Fallout 76

Forza Horizon 4

Gears 5

Grounded

Halo 5: Guardians

Halo Wars 2

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Human Fall Flat

Inside

Ori & The Will of the Wisps

Psychonauts 2

State of Decay 2

The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited

Microsoft hat bereits angekündigt, dass die enthaltenen Spiele 2-3 Mal pro Jahr aktualisiert werden sollen. Dank des neuen Abos gibt es schon bald vier verschiedene Versionen des Game Pass von Xbox. Der Game Pass Core soll bereits am 14. September an den Start gehen. An diesem Tag wird dann auch Live Gold abgeschaltet. Du brauchst dir keine Sorgen um deine kostenlosen Spiele machen: Alle kostenlosen Spiele, die du dir mit Live Gold gesichert hast, bleiben bestehen. Am Preis des Abos ändert sich nichts, es kostet dich weiterhin rund 7 Euro pro Monat.