WLAN-Verstärker kaufen: Diesen Fehler darfst du nicht machen

Profilbild von Thorsten Neuhetzki Thorsten Neuhetzki
3 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Viele hoffen, dass ein WLAN-Repeater Funklöcher in der eigenen Wohnung einfach wegzaubert. Das tut er auch, wenn du beim Kauf auf einige wichtige Dinge achtest. Wir zeigen dir, worauf du achten musst.
Ein WLAN-Repeater wird in eine Steckdose gesteckt
Ein WLAN-Repeater wird in eine Steckdose gestecktBildquelle: Shutterstock / New Africa
  • Teilen

Ein WLAN-Repeater ist nichts anderes als ein Verstärker. Er erweitert die Abdeckung, indem er ein vorhandenes Signal aufnimmt und verstärkt. Doch damit beginnt oftmals das Problem. Denn er empfängt und sendet auf demselben Kanal – immer abwechselnd. Dadurch sinkt der nutzbare Durchsatz. Das ist kein Defekt, sondern eine Eigenschaft. Doch es gibt Alternativen.

WLAN-Repeater: Triband-Geräte für schnelles Internet

Willst du hohe Datenraten im gesamten WLAN erreichen, ist es sinnvoll, auf ein Triband-Gerät zu setzen. Sie sind etwas teurer, bieten aber in Bezug auf hohe Datenraten deutlich mehr Leistung. Denn wie eingangs erwähnt, senden und empfangen normale Dual-Band-Repeater in der Regel auf derselben Frequenz, was die Datenrate am Ende reduziert. Setzt du aber einen Triband-Router ein, so kommunizieren Verstärker und Router auf einer gesonderten Frequenz, und du kannst auch beim Repeater hohe Bandbreiten und somit schnelles Internet per Funk erwarten. Allerdings ist die Auswahl an Geräten hier sehr klein.

Foto: Wlan-repeater Fritz! FritzRepeater 3000 AXFoto: Wlan-repeater Fritz! FritzRepeater 6000
Fritz!Fritz!
FritzRepeater 3000 AXFritzRepeater 6000

Marktdaten

UVP 189,00 € 219,00 €

Daten

LAN-Anschlüsse (10 Gigabit/s) nein nein
LAN-Anschlüsse (2,5 Gigabit/s) nein 1
LAN-Anschlüsse (Gigabit/s) 2 1
Frequenz
  • 2,4 GHz
  • 5,0 GHz
  • 2,4 GHz
  • 5,0 GHz
WLAN-Standard
  • IEEE 802.11a (WiFi 1)
  • IEEE 802.11ac (WiFi 5)
  • IEEE 802.11ax (WiFi 6)
  • IEEE 802.11g (WiFi 3)
  • IEEE 802.11n (WiFi 4)
  • IEEE 802.11a (WiFi 1)
  • IEEE 802.11ac (WiFi 5)
  • IEEE 802.11ax (WiFi 6)
  • IEEE 802.11g (WiFi 3)
  • IEEE 802.11n (WiFi 4)
WLAN-Datenrate (brutto) 4.200 Mbit 6.000 Mbit
Zum vollständigen Vergleich

Du solltest dabei auch darauf achten, dass dein Repeater mit deinem Router zusammenarbeitet. Das ist vor allem dann der Fall, wenn dein Verstärker vom selben Hersteller stammt. Zwar gibt es mit EasyMesh einen Standard, mit dem auch Geräte unterschiedlicher Hersteller miteinander zusammenarbeiten. Die Erfahrung zeigt aber, dass Hersteller-Ökosysteme besser funktionieren.

Achte auf den richtigen Standard

Der Repeater sollte idealerweise den gleichen WLAN-Standard unterstützen wie dein Router – zumindest aber nicht schlechter sein. Unterstützt dein Router schon Wi-Fi 7, du kaufst dir aber einen billigen Repeater, der noch nicht mal Wi-Fi 6 unterstützt, kann das im Erweiterungsgebiet dein WLAN verlangsamen.

Auch ein Gigabit-LAN-Port am Repeater ist sinnvoll: So kannst du den Verstärker als Access Point per Kabel anbinden, statt die Luftschnittstelle zu halbieren. Das geht natürlich nur, wenn du die Möglichkeit hast, sinnvoll ein Kabel zwischen Router und Verstärker zu verlegen. Alternativ ermöglicht dir die LAN-Schnittstelle auch, direkt am Repeater einen kabelgebundenen Verbraucher, etwa einen Smart-TV, anzuschließen und so die Last aus dem WLAN zu nehmen.

LAN-Kabel entlasten das Funknetz

Last not least: Achte auf den möglichen Datendurchsatz, mit dem der Repeater beworben wird. Billig-Repeater wie der Fritz!Repeater 600 übertragen nur das 2,4-GHz-Signal und bringen viel weniger Daten über die Luft als dein Router. Dennoch kann er sinnvoll sein, wenn es dir darum geht, beispielsweise im Keller generell WLAN zu haben. Aufgrund der Distanz eignet sich hier der gezielte Einsatz von 2,4-GHz-Netzen – und die wenigsten werden Highspeed-Internet im Keller brauchen.

avm-fritzrepeater-600-seitlich-vorn
Fritz! FritzRepeater 600
Datenblatt

Marktdaten

UVP 35,99 €

Daten

LAN-Anschlüsse (10 Gigabit/s) nein
LAN-Anschlüsse (2,5 Gigabit/s) nein
LAN-Anschlüsse (Gigabit/s) nein
Frequenz 2,4 GHz
WLAN-Standard
  • IEEE 802.11b (WiFi 2)
  • IEEE 802.11g (WiFi 3)
  • IEEE 802.11n (WiFi 4)
WLAN-Datenrate (brutto) 600 Mbit

Übrigens: Sollte es wirklich einmal gar nicht möglich sein, einen WLAN-Repeater einzusetzen oder ein LAN-Kabel zu verlegen, könnte der Einsatz von Powerline eine Alternative sein. Hier wird das Datensignal dann über dein Stromnetz übertragen. Ob und wie gut das funktioniert, ist jedoch individuell sehr unterschiedlich und abhängig von deiner Stromverkabelung. Manchmal hilft es, verschiedene Steckdosen auszuprobieren.

FritzBox 7590 steht auf einem Schreibtisch neben einer Tastatur.
Jetzt weiterlesen
Langsames WLAN bei der Fritz!Box? Diese Einstellung ändert alles

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Fritz!Box 5690 steht auf einem Tisch
Heimvernetzung und Router
Heimlicher Verkaufsstart: Diese Fritz!Box ist ein echter Geheimtipp
Das Fritz-Logo an einer Wand
Heimvernetzung und Router
Neue Router und Repeater: Fritz! überrascht mit dieser Ankündigung
FritzBox 7590 steht auf einem Schreibtisch neben einer Tastatur.
WLAN
Langsames WLAN bei der Fritz!Box? Diese Einstellung ändert alles
AVM
Neuerung bei Fritz! Das gab's noch nie!
Tipps und Tricks
Zeitumstellung 2025: Dieses Wochenende ist das richtige
iPhone
Neues iPhone: Mit diesem Anbieter kannst du es nicht nutzen
iOS
Diese 10 geheimen Funktionen verstecken sich in iOS 26!
Küche
HelloFresh: So gut ist das „für Unternehmen“-Programm und so lohnt es sich
Heimvernetzung und Router
Router-Schock beim Netzwechsel: Diese Fritz!Box funktioniert nicht mit Glasfaser