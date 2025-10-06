Heimlicher Verkaufsstart: Diese Fritz!Box ist ein echter Geheimtipp

Heimlich, still und leise hat eine neue Fritz!Box das Licht der Welt erblickt. Wer nicht genau hinsieht, erkennt kaum den Unterschied zum bekannten Modell – doch für bestimmte Nutzergruppen könnte genau dieser Unterschied den entscheidenden Vorteil bringen. Ein echter Gamechanger.
Fritz!Box 5690 steht auf einem Tisch
Die Modellnummer 5690 ist bei Fritz! mehrfach vergeben – jeweils mit einem Zusatz. Die Fritz!Box 5690 Pro ist schon seit Langem auf dem Markt und bietet den Kunden gleichermaßen ein DSL– wie auch ein Glasfaser-Modem in einem Gerät. Ideal für alle, bei denen in naher Zukunft ein Wechsel zu Glasfaser ansteht. Zwei weitere Modelle sind die Fritz!Box 5690 sowie die 5690 XGS. Sie sind im Grunde identisch, unterscheiden sich aber durch ein wichtiges Merkmal: den unterstützten Glasfaserstandard. Beide Versionen sind jetzt auf dem freien Markt erhältlich. Während die 5690 mit einer Pressemitteilung angekündigt wurde, erfolgt der Verkaufsstart der 5690 XGS vergleichsweise heimlich.

So unterscheiden sich Fritz!Box 5690 und 5690 XGS

Mit der Fritz!Box 5690 XGS bringt AVM ein Gerät auf den Markt, das direkt für den Glasfaserstandard XGS-PON ausgelegt ist – und zwar nur für den XGS-PON-Standard. Dabei handelt es sich um eine Technologie, die Internetgeschwindigkeiten von bis zu 10 GBit/s symmetrisch ermöglicht. Das ist ein Vielfaches dessen, was klassische GPON– oder AON-Anschlüsse leisten. Genau hier liegt der Hauptunterschied zur Fritz!Box 5690, die nur mit GPON oder AON funktioniert. Wer also bereits einen XGS-PON-Anschluss nutzt oder diesen in absehbarer Zeit bekommt, erhält mit der 5690 XGS einen Router, der ohne Umwege über ein zusätzliches Glasfasermodem (ONT) betrieben werden kann.

Aktuell ist die Verbreitung von XGS-PON allerdings sehr gering. So finden sich beispielsweise bei der Münchner M-net Anschlüsse, für die Tarife mit bis zu 5 GBit/s gebucht werden können. Und auch die Deutsche Telekom hat in einigen wenigen Ausbaugebieten bereits XGS-PON in Betrieb. Oftmals wird aber XGS-PON parallel zum GPON-Standard genutzt, sodass du trotz Inkompatibilität beide Modem-Arten im selben Netz verwenden kannst. Wichtig: Wenn du nicht sicher bist, ob du wirklich einen XGS-PON-Anschluss hast, frag bei deinem Anbieter nach.

Technisch ist das Modell auf dem neuesten Stand: Unterstützung für Wi-Fi 7, ein 10-Gigabit-WAN/LAN-Port, vier weitere Gigabit-LAN-Anschlüsse sowie DECT-Basisstation, Smart-Home-Funktionen und USB 3.1 sind ebenso an Bord wie die bekannten Fritz!-Features für Telefonie und Mesh-WLAN. Die WLAN-Leistung liegt bei bis zu 5.760 MBit/s im 5-GHz-Band und 688 MBit/s bei 2,4 GHz.

Foto: Wlan-router Fritz! FritzBox 5690 XGSFoto: Wlan-router Fritz! FritzBox 5690Foto: Wlan-router Fritz! FritzBox 5690 Pro
Fritz!Fritz!Fritz!
FritzBox 5690 XGSFritzBox 5690FritzBox 5690 Pro

Marktdaten

UVP 359,00 €
Anschluss-Art Glasfaser Glasfaser
  • DSL
  • Glasfaser
Besonderheiten Unterstützt den Glasfaserstandard XGS-PON. Unterstützt Zigbee, DECT ULE und Matter.

Daten

LAN-Anschlüsse (10 Gigabit/s) 1 nein nein
LAN-Anschlüsse (2,5 Gigabit/s) nein 2 1
LAN-Anschlüsse (Gigabit/s) 4 2 4
Frequenz
  • 2,4 GHz
  • 5,0 GHz
  • 2,4 GHz
  • 5,0 GHz
  • 2,4 GHz
  • 5,0 GHz
  • 6,0 GHz
WLAN-Standard
  • IEEE 802.11ax (WiFi 6)
  • IEEE 802.11be (WiFi 7)
  • IEEE 802.11ac (WiFi 5)
  • IEEE 802.11ax (WiFi 6)
  • IEEE 802.11be (WiFi 7)
  • IEEE 802.11ax (WiFi 6)
  • IEEE 802.11ax (WiFi 6E)
  • IEEE 802.11be (WiFi 7)
WLAN-Datenrate (brutto) 7.136 Mbit 6.400 Mbit 18.500 Mbit
Telefon-Anlage eingebaut
Zum vollständigen Vergleich

Für wen lohnt sich die Fritz!Box 5690 XGS?

Spannend wird das Modell für alle, die mehr wollen als Standard. Wenn dein Anschluss bereits auf XGS-PON basiert oder du in einem Neubaugebiet wohnst, in dem perspektivisch 10-Gigabit-Geschwindigkeit angeboten wird, ist diese Fritz!Box eine zukunftssichere Investition. Für Technikbegeisterte, die hohe Datenraten im Heimnetzwerk benötigen – etwa für NAS-Systeme, 8K-Streaming oder anspruchsvolle Home-Office-Szenarien – kann der integrierte 10-Gbit-Port ein echter Vorteil sein.

Gleichzeitig bietet das Gerät alle klassischen Fritz!-Funktionen, die Nutzer seit Jahren schätzen. Wer also bislang mit einer Fritz!Box im DSL- oder Kabelnetz unterwegs war und nun auf Glasfaser mit XGS-PON umsteigt, findet hier ein vertrautes und leistungsstarkes Gerät für die neue Infrastruktur.

Was du vor dem Kauf wissen solltest

Die Fritz!Box 5690 XGS kostet 339 Euro und direkt bei Fritz! im Shop verfügbar. Diesen Shop hatte der Berliner Hersteller ebenfalls erst vergangene Woche gestartet. Zur Erinnerung: Dieser Router funktioniert nicht mit GPON oder AON. Wer also einen solchen Anschluss nutzt, sollte zur regulären Fritz!Box 5690 greifen. Diese ist ebenfalls leistungsfähig, bietet aber nur 2,5-Gigabit-Anbindung und ist eher für aktuell gängige Glasfaseranschlüsse gedacht. Hier findest du einen aktuellen Testbericht der Fritz!Box 5690.

Fritz!Box 5690 mit Verpackung
