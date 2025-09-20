Diese 10 geheimen Funktionen verstecken sich in iOS 26!

iOS 26 steckt voller neuer Funktionen: Live-Übersetzungen, Apple Intelligence in Screenshots, neue Lookscreen-Designs, Emojis-Mischen und vieles mehr. Doch neben diesen größeren neuen Features stecken auch jede Menge kleinerer Neuerungen in Apples neustem Betriebssystem.

Die erste davon kann dir unter Umständen deine Urlaubsfotos retten. So hat Apple unter iOS 26 die Kamera-App vollständig umgestaltet und die wichtigsten Funktionen in den Vordergrund gestellt. Doch ein kleines Detail fällt erst auf, wenn es wichtig wird. Das iPhone erkennt jetzt automatisch, ob die Kameralinse verdreckt ist, und zeigt dir beim Fotografieren eine Warnung an.

Neue Icons fürs Kontrollzentrum

Das Kontrollzentrum mit dem Schnellzugriff auf Bluetooth, WLAN und Co. hat mit iOS 26 ebenfalls einen neuen Look verpasst bekommen. Doch es sind auch Buttons hinzugekommen. Etwa um eine neue Erinnerung oder eine Notiz anzulegen.

AirPods werden mit iOS 26 schlauer

Auch für die AirPods gibt es neue Funktionen. Und das nicht nur für die neu vorgestellten Pro 3, sondern auch für ältere Modelle. Hörst du Podcasts oder Musik beim Einschlafen, erkennen die AirPods wenn du schläfst, und pausieren die Wiedergabe auf Wunsch automatisch. Außerdem werden die AirPods zum Auslöser für die Kamera. Mit einem langen Druck auf den Stiel machst du ein Foto.

Akku mit mehr Informationen

Wie lange dauert es noch, bis der Akku vollständig geladen ist? Diese Frage bekommst du jetzt direkt auf dem Sperrbildschirm beantwortet. Außerdem informiert dich das iPhone nun aktiv, wenn eine App plötzlich mehr Strom verbraucht als gewöhnlich.

PDFs meistern in iOS 26

Vermutlich jeder bekommt irgendwann mal ein PDF zum Ausfüllen oder Unterschreiben zugeschickt. Mit iOS 26 kommt die „Vorschau“-App vom Mac auf das iPhone. Mit dieser kannst du Screenshots und PDFs bearbeiten, Anmerkungen hinzufügen oder sogar unterschreiben.

Länger Snoozen

Klingelt der Wecker auf deinem iPhone kannst du auf Snooze klicken und wirst in genau 9 Minuten erneut geweckt. Doch warum eigentlich genau 9 Minuten? Diese Zeit ist eine Hommage an die ersten, analogen Wecker mit einer Snooze-Funktion aus den 50ern. Damals war die Funktion an den Minutenzeiger gekoppelt und dauerte genau 9 Minuten und 3 Sekunden. Auf dem iPhone waren die 9 Minuten hingegen willkürlich. Jetzt kannst du auf Wunsch auch eine andere Dauer wählen.

Tippen mit Feedback

Die Tastatur von iOS 26 gibt jetzt beim Tippen haptisches Feedback, wie es bei einigen Android-Smartphones bereits üblich ist.

Kreditkarten und Passwörter

Mit der Passwörter-App von Apple kannst du deine Zugangsdaten zu allen Diensten an einer zentralen Stelle speichern. Alternativ lassen sich auch Drittanbieter wie 1Passwort verwenden, die geräteübergreifend funktionieren. Diese Drittanbieter-Apps bekommen nun mehr Rechte und können Einweg-Passwörter und Bestätigungscodes automatisch ausfüllen.

Kreditkarte im Apple Wallet

Moment, deine Kreditkarte kannst du doch schon lange im Apple Wallet hinterlegen? Das ist richtig, doch handelt es sich dabei streng genommen um eine separate Karte deiner Bank. Jetzt kannst du auch deine Plastik- (oder Metall-) Karte im Wallet hinterlegen, um die Kreditkartennummer oder die CVV stets zur Hand zu haben. Auch Paket-Tracking erhält in Apple Wallet Einzug und zeigt dir eingehende Sendungen inklusive Sendungsverfolgung an.

iOS 26 macht jede Website zur App

Deine Lieblings-Website hat keine App? Mit iOS 26 kannst du die meisten Websites einfach zur App machen. Drücke dazu im Safari-Browser auf Teilen und füge die Website zum Startbildschirm hinzu. Statt wie früher nur eine Verknüpfung zu erstellen, wird die Website als sogenannte PWA installiert. Quasi eine Lite-App.

Hast du noch weitere coole Funktionen in iOS 26 entdeckt? Verrate es uns in den Kommentaren!