Windows vor dem Aus: Microsoft schaltet beliebtes Betriebssystem ab

Im Herbst vor anderthalb Jahren wollte Microsoft allen PC- und Laptop-Nutzern, die bis dato noch mit Windows 10 gearbeitet haben, ein kostenloses Update auf Windows 11 bereitstellen. Doch heute wissen viele: Wer Windows 11 haben will, benötigt einen neuen Computer oder Laptop. Die Anforderungen an Prozessor und Co. sind so hoch, dass selbst Geräte mit ehemaligen Hochleistungsprozessoren nicht mehr in den Genuss des neuen Betriebssystems kommen. Und all jenen Nutzern droht bald gar die komplette Abschaltung. Denn Microsoft will den Stecker ziehen.

Microsoft stampft beliebte Windows-Version ein

Wer sich heute einen neuen Computer oder Laptop kauft, der bekommt, wenn es kein Gerät von Apple ist, in der Regel Windows 11 als Betriebssystem gleich mitgeliefert. Schließlich lässt sich der Rechner ohne Betriebssystem auch gar nicht nutzen. Geräte mit Windows 10 hingegen gibt es fast nur noch aus zweiter Hand. Wer aber noch einen Laptop oder PC mit dem in die Tage gekommenen OS besitzt und sein Betriebssystem nicht auf Windows 11 aktualisieren kann, der wird demnächst dazu gezwungen sein, ein neues Gerät anzuschaffen.

Denn Microsoft stellt einerseits Ende Januar 2023 den Verkauf von Windows 10 ein. Noch ist das Betriebssystem über die Website von Microsoft für rund 260 Euro erhältlich. Doch in gut einem Jahr wird das Unternehmen den Verkauf stoppen. Weitaus dramatischer ist die Tatsache, dass Microsoft Windows 10 nur noch bis Oktober 2025 mit Sicherheitsupdates beliefern will. Das gibt das Unternehmen ebenfalls auf seiner Internetseite bekannt. Das bedeutet: Wer dann noch Windows 10 nutzt, ist neuen Viren, Spyware und anderer Schadsoftware schutzlos ausgeliefert.

Die Alternativen

Zwar wird Windows 10 auch nach diesem Datum auf dem PC oder Laptop funktionieren. Doch eine weitere Nutzung ist nicht zu empfehlen. Zu groß sind die Risiken. Ob Internet-Banking oder Kreditkartendaten beim Einkauf bei Amazon: Schließlich geben viele Nutzer hochsensible Daten über ihren PC preis.

Wer kann, sollte einen PC oder Laptop bis dahin auf Windows 11 aktualisieren. Wie das funktioniert, zeigen wir hier in unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung. Solltest du nicht updaten können und bist technisch versiert, bietet sich womöglich auch Linux oder Chrome OS Flex an. Kommt beides nicht infrage, muss wohl ein neuer Rechner her. Wenn man ihn in der heutigen Zeit, in der vieles mit dem Smartphone erledigt wird, denn überhaupt noch braucht.

