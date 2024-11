Es ist fast unmöglich, heute im Freundeskreis ein Handy zu finden, auf dem WhatsApp nicht installiert ist. Für die meisten Deutschen ist der Messenger das Kommunikationsmedium Nummer 1. Dennoch wird WhatsApp im Mai 2025 bei einigen Nutzern vom Startbildschirm des Smartphones verschwinden. Und es hat einen plausiblen Grund, warum die Macher den Stecker ziehen. Betroffene Nutzer, die den Messenger weiterhin nutzen möchten, müssen dann reagieren.

Deshalb muss WhatsApp die Reißleine ziehen

In diesem Jahr hat sich WhatsApp enorm weiterentwickelt. Ob Nutzernamen statt Handynummer, eine neue Bilder-Funktion oder die zuletzt vorgestellten Filter und Hintergründe, die WhatsApp etwas unterhaltsamer machen: In den vergangenen Monaten haben die Macher des Messengers ordentlich an der App geschraubt. Dennoch droht bereits in einem halben Jahr einigen Nutzern die Abschaltung. Immer wieder führt WhatsApp eine solche Reinigung durch. Wer am 5. Mai 2025 ein zu altes Handy, beziehungsweise eine alte Betriebssystem-Version nutzt, fliegt raus.

Der Grund: Die veralteten Betriebssysteme bergen ein zu hohes Angriffspotenzial. Mit der Abschaltung des Messengers für veraltete Versionen von iOS und Android will WhatsApp die Sicherheit der App und der Privatsphäre der Nutzer garantieren. Von der Abschaltung im Mai 2025 sind alle Nutzer betroffen, die noch iOS 15 auf ihrem Handy installiert haben. Welche Version auf deinem iPhone installiert ist, kannst du ganz einfach herausfinden. Dazu tippst du in den Einstellungen „Allgemein“ und anschließend auf „Info“. Unter „Softwareversion“ siehst du die aktuelle Version. Wer also noch ein iPhone 6 oder ein noch älteres Modell nutzt, muss dann handeln.

Was man jetzt tun kann

Nicht nur aus Sicherheitsgründen schaltet WhatsApp regelmäßig alte Versionen ab. Die Entwickler wollen dem beliebten Messenger immer wieder neue Funktionen spendieren. Diese sind mit allen Betriebssystemen aber häufig nicht kompatibel, weshalb es anschließend zu Problemen kommen kann. Dem beugt WhatsApp vor, indem man seinen Messenger nicht mehr für zu alte und nur noch wenig genutzte Betriebssysteme anbietet. Hast du also ein zu altes Handy, beziehungsweise Betriebssystem und willst WhatsApp weiterhin nutzen, bleibt dir nichts anderes übrig, als dir ein neueres Smartphone anzuschaffen. Glücklicherweise kann man mittlerweile vergleichsweise leistungsstarke Smartphones von Xiaomi oder Motorola bereits für unter 100 Euro haben.