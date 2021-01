WhatsApp: Diese verschwundene Funktion ist endlich wieder da

Viele Nutzer steigen derzeit aufgrund der Datenschutzdebatte rund um WhatsApp auf andere Messenger um. Signal und Telegram gehören dabei zu den beliebtesten Alternativen. Viele stellen bei der Nutzung ihrer neuen Messenger allerdings schnell fest: WhatsApp ist, was die Funktionen angeht, teils besser aufgestellt – auch, wenn man manche davon lieber nicht nutzen sollte. Nun bekommt der Messenger auch noch eine Funktion zurück, die die Entwickler vor rund einem Jahr entfernt haben.

Die Rückkehr der verschwundenen Funktion

Wer seine Chats und Bilder bei WhatsApp sichern will, nutzt meist Google Drive (Android) oder die iCloud (iPhone). Einmal eingeschaltet, erstellt WhatsApp regelmäßig ein Backup in der Cloud. Wenn du den Messenger auf einem neuen Smartphone installierst, kannst du das Backup wiederherstellen und hast alle Chat-Verläufe, Bilder und Videos auch auf dem neuen Handy.

Bis vor einem Jahr gab es aber eine weitere Möglichkeit, Chat-Backups zu erstellen. So konntest du jedem Chat-Verlauf mit einer Person oder einer Gruppe ganz einfach als Text-Datei exportieren. Tippte man in den Einstellungen auf „Chat exportieren“ bekam man eine E-Mail mit einer Datei, die den gesamten Chat-Verlauf mit einem Kontakt oder Gruppe zeigt. Vor einem Jahr aber hat WhatsApp diese Funktion in Deutschland entfernt. Nun bringen die Entwickler sie aber zurück. Noch befindet sie sich in der Beta-Version. Es dürfte aber nicht mehr lange dauern, bis alle Nutzer die Funktion wieder haben.

Warum hat WhatsApp die Funktion entfernt?

Anfang Januar 2020 hat WhatsApp die Funktion „Chatverlauf exportieren“ entfernt. Nutzer können seitdem Chats nicht mehr herunterladen und als Zip-Archiv versenden. Es wird gemutmaßt, dass es mit einer Klage seitens Blackberry zusammenhängt. Der ehemalige Handy-Hersteller warf Facebook beziehungsweise WhatsApp vor, beim Verschicken des gesamten Chat-Verlaufs per Mail an Dritte eine Technik zu nutzen, auf die Blackberry ein Patent hält. Das Landgericht München entschied im Dezember 2019, dass Facebook seine Apps hierzulande nicht mehr anbieten darf – zumindest in ihrer damaligen Form. Daraufhin verschwand die Chat-Export-Funktion bei WhatsApp.