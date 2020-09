WhatsApp: Diese neue Funktion macht den Messenger noch schöner

Lange Zeit hat WhatsApp kaum etwas an seinem Messenger verändert, während Nutzer von Telegram immer wieder neue Funktionen bekommen haben. Doch seit einigen Wochen gibt sich die Facebook-Tochter mehr Mühe, ihre Nutzer zu halten. So gibt es seit Kurzem etwa den Dark Mode. Hier nennen wir dir drei Gründe, warum du ihn nutzen solltest. Nun kündigt sich eine weitere Design-Revolution an.

Momentan kannst du bei WhatsApp nur ein Hintergrundbild nutzen, dass dir in jedem Chat angezeigt wird. Die Option findest du in den Einstellungen unter „Chats“. Demnächst sollst du aber die Möglichkeit bekommen, verschiedene Hintergrundbilder für verschiedene Chats festzulegen. Wählst du dann ein Hintergrundbild aus, fragt WhatsApp, ob du es nur für einen Chat oder für alle Unterhaltungen verwenden möchtest. Zudem soll es die Option geben, die Deckkraft der Hintergrundbilder zu bestimmen und WhatsApp Doodles hinzuzufügen.

WhatsApp: Diese Funktionen kommen bald

Zwar ist diese Funktion in der Beta-Version für Android-Smartphones aufgetaucht. Es ist aber davon auszugehen, dass das Feature auch für iPhone-Nutzer verfügbar sein wird. Momentan lässt sich aber noch nicht sagen, wann WhatsApp die Funktion als Update auf dein Smartphone bringt.

Doch das ist nicht die einzige Funktion, an der WhatsApp aktuell arbeitet. So soll es bald einen Bereich in dem Messenger geben, in dem du deinen Speicherplatz verwalten kannst. Hier soll der Messenger automatisch große Dateien identifizieren und dir zur Löschung vorschlagen. Du kannst sie dann ganz einfach nach deiner Durchsicht löschen.

Bereits seit Längerem testet WhatsApp ein ganz anderes Feature. Damit soll es demnächst möglich sein, Nachrichten mit einem Ablaufdatum zu versehen. Versendest du etwa einen Text oder ein Bild an einen Kontakt, wirst du festlegen können, wann sich die Nachricht von selbst löschen soll und aus dem Chat verschwindet. WhatsApp gibt dabei eine Auswahl vor: Es lassen sich Zeiträume von einer Stunde, einem Tag bis hin zu einem Jahr auswählen.