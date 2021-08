WhatsApp startet neue Beta-Tests: Alles wird besser

WhatsApp auf dem Smartphone zu nutzen, ist für viele Anwender schon so etwas wie Standard. Schließlich haben Messenger-Apps das Kommunikationsverhalten vieler Menschen nicht nur verändert, sie bestimmen es zum Teil sogar. Da ist es wenig überraschend, dass Facebook als Eigentümer von WhatsApp jetzt auch die Entwicklung von WhastApp für iPads, Android-Tablets und in Form einer nativen Desktop-App mit großen Schritten vorantreibt.

Beta-Test für Multi Device Support 2.0 von WhatsApp läuft an

Laut eines Berichts des für gewöhnlich gut informierten Twitter-Accounts WABetaInfo sind inzwischen erste Beta-Tests für den bereits angekündigten Multi Device Support 2.0 angelaufen. Und zwar einerseits für eine native Desktop-App und andererseits für eine eigenständige Applikation für iPads. Der Beta-Test für Android-Tablets soll schon bald folgen. Die wichtigste Änderung gegenüber bisherigen Desktop- und Tablet-Lösungen für WhatsApp: Die neuen Apps sollen auf mehreren Geräten auch ohne ein gekoppeltes Smartphone funktionieren.

Konkret sieht der Multi Device Support vor, einen Account des Messengers auf bis zu vier Geräten parallel nutzen zu können. Und zwar auch dann, wenn das einem Account zugrundeliegende Handy zum Beispiel zu Hause vergessen wurde. Die für die Mehr-Geräte-Unterstützung notwendigen Apps werden jetzt offenbar in den Beta-Test geschickt. Im Laufe der kommenden Monate dürften sie in finalen Versionen für alle interessierten Nutzer freigegeben werden. Dann würde auch die zuweilen etwas umständliche Nutzung von WhatsApp Web per QR-Code-Kopplung spürbar einfacher werden.

Screenshots zeigen erste Informationen

WABetaInfo hat bei Twitter zwei Screenshots veröffentlicht, die zeigen sollen, wie die WhatsApp-Nutzung auf einem iPad per App im Detail funktionieren soll. Demnach findet vom Smartphone aus eine noch nicht näher spezifizierte Verlinkung zu anderen Geräten statt. Anschließend lässt sich der unter anderem in Europa sehr beliebte Messenger per Spiegelung auf dem entsprechend freigeschalteten iPad parallel nutzen. Und zwar ohne SIM-Karte, die für eine Verwendung auf dem Handy unerlässlich ist. Ähnlich dürfte die Verbindung in Zukunft zwischen Smartphone und Android-Tablet funktionieren.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Twitter ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Am derzeit noch geschlossenen Beta-Test für WhatsApp für das iPad können nur Nutzer teilnehmen, die bereits für entsprechende Beta-Tests freigeschaltet sind. Die Entwicklung ist dem Vernehmen nach noch nicht abgeschlossen. Es kann sich also noch einige Wochen oder gar Monate hinziehen, ehe WhatsApp tatsächlich per eigenständiger App auf iPads und Android-Tablets nutzbar ist.

Öffentlicher Beta-Test der WhatsApp Desktop App gestartet

Schon etwas weiter ist WhatsApp hinsichtlich der Desktop-App für WhatsApp. Sowohl für Windows- als auch für Mac-Rechner steht jetzt eine neue öffentliche Beta-App von WhatsApp zur Verfügung (Version 2.2133.1). Du musst sie nur installieren, um anschließend am öffentlichen Beta-Test teilnehmen zu können. Wichtig: Wie bei allen Beta-Tests kann es bei der Nutzung der Desktop-App aktuell noch zu Fehlern kommen. Erst mit der finalen App-Version von WhatsApp für Desktop-Rechner ist mit einer störungsfreien Nutzung zu rechnen.