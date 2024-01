WhatsApp mit neuen Funktionen: Dafür brauchst du bald kein Smartphone mehr

In den vergangenen Tagen sind gleich mehrere Neuheiten aufgefallen, die die Nutzung des beliebten Messengers abseits von iPhone oder Android-Handy bequemer machen sollen. Betroffen ist die Web-Version von WhatsApp, welche es dir ermöglicht, vom Browser aus ohne Smartphone mit deinen Freunden in Kontakt zu bleiben. Die Neuheiten zeigen sich unter anderem bei Status-Updates, den noch relativ neuen Benutzernamen sowie dem Design der Web-App.

WhatsApp: Neues Design für die Browser-Version

Bereits im vergangenen September wurde ein neues Design der Web-Version gesichtet. Dies zeigt anstelle der horizontalen Icons eine nun vertikale Anordnung. Außerdem siehst du in der Beta-Version Filter zum Beispiel für ungelesene Nachrichten oder Gruppen-Chats. In einem neuen Bericht schreibt WABetaInfo nun jedoch, dass die WhatsApp-Entwickler auch einen überarbeiteten Dunkelmodus dieser Optik testen.

Der neue Dunkelmodus unterscheidet sich laut dem Bericht jedoch nicht nur durch die veränderte Anordnung der Symbole. Eine Anpassung der Farben soll gleichzeitig auch die Nutzung bequemer machen, indem man die Augen schont. Derzeit ist diese Neuheit für die Browser-Variante von WhatsApp noch nicht verfügbar.

WhatsApp fürs Web soll eine neue Seitenleiste und überarbeiteten Dunkelmodus erhalten

Anders sieht es bei der nächsten Neuerung aus. Wie die Seite schreibt, können erste Beta-Tester der Web-Version eigene Status-Updates über den Browser veröffentlichen. Dies ermöglicht es dir, Fotos, Videos oder Texte direkt von PC oder Mac zu posten.

Wie bei der Smartphone-Version von WhatsApp werden die Status-Updates verschlüsselt übertragen. Wenn du diese Funktion also häufig nutzt, musst du in Zukunft nicht länger zwischen Browser und Smartphone hin und her wechseln.

Mit WhatsApp fürs Web kannst du bald auch Status-Updates posten

Das Umschalten zur Beta-Version der Web-App von WhatsApp ist ganz einfach. Hast du dein Konto mit web.whatsapp.com gekoppelt, kannst du über das Hilfe-Menü in den Einstellungen an der Beta teilnehmen. In der Nachrichten-Übersicht wird dir wenig später ein Hinweis zum Neuladen der Anwendung angezeigt. In der Menüleiste erscheint danach ein Beta-Schriftzug.

WhatsApp: Benutzernamen kommen ins Web

Seit einiger Zeit testet WhatsApp die Nutzung von Benutzernamen. Diese kannst du zusätzlich zur Telefonnummer deinem Konto zuordnen. Einer der Vorteile ist, dass du neuen Kontakten nicht länger deine Nummer mitteilen musst. Sie können dich über den Namen finden. Fügt dich ein neuer Kontakt über den Benutzernamen hinzu, bleibt deine Telefonnummer geheim. Ein positiver Schritt für deine Privatsphäre.

In der Web-Version von WhatsApp kannst du in Zukunft deinen Nutzernamen festlegen

Wie WABetaInfo schreibt, arbeiten die Entwickler von WhatsApp nun daran, dass du auch über die Web-App einen Benutzernamen auswählen kannst. Passend hat man auch die Suchfunktion angepasst. Damit kannst du dann Kontakte auch anhand ihrer Benutzernamen finden.