WhatsApp: Diese neue Funktion beim Verschicken von Bildern musst du kennen

Im August kündigte WhatsApp ganz offiziell an, dass du Videos und Fotos in einer besseren Qualität verschicken kannst. Diese HD-Unterstützung soll die Kompression deiner Medien reduzieren. Das Ergebnis ist ganz einfach: Deine Bilder sehen beim Empfänger besser aus. Wenig später begannen die Entwickler jedoch mit einem Test, der das Verschicken von Fotos und Videos noch weiter verbessert. Dieses Feature ist nun ganz offiziell Teil der iPhone-Version.

WhatsApp erlaubt Versand von Fotos und Videos in Originalqualität

Das Verschicken der Medien war bislang mit einigen Limitierungen versehen. Selbst wenn du in WhatsApp deine Bilder oder Filme mit der HD-Funktion verschickst, ist dies mit einem Qualitätsverlust verbunden. Die Kameras in deinem Smartphone nehmen Fotos und Videos häufig in einer höheren Auflösung auf. Du verschickst sie also weiterhin nicht in der ursprünglich aufgenommenen Qualität, sondern in einer komprimierten Version.

Das ändert sich mit einem neuen Feature, das WhatsApp ganz offiziell mit der iOS-App in Version 23.24.73 angekündigt hat. Im App Store schreiben die Entwickler, dass du „Medien in Originalqualität einfach als Datei senden“ kannst. Dies funktioniert ähnlich wie das Versenden herkömmlicher Fotos oder Videos, unterscheidet sich jedoch in einem wichtigen Punkt.

In einem Chat tippst du weiterhin auf das kleine Plus-Symbol, um das Menü zu öffnen. Hier wählst du jedoch „Dokument“ und dann „Bild oder Video auswählen“ aus. WhatsApp weist außerdem auf das 2-GB-Limit hin, dass beim Versenden von Dokumenten – dazu gehören auch die Bilder und Videos – gilt.

So verschickst du Bilder und Videos in WhatsApp in Originalqualität

Wie schon bei der Auswahl der Funktion deutlich wird, verschickt WhatsApp das ausgewählte Foto oder Bewegtbild als Datei. Das bedeutet, dass der Empfänger nicht direkt im Chat eine Vorschau zu sehen bekommt. Stattdessen muss dieser es manuell öffnen. Dies ist aber nur ein kleiner Wermutstropfen.

Neues Feature nicht sofort für alle Nutzer

In unseren Versuchen war die neue Funktion direkt in der App verfügbar. WhatsApp weist jedoch darauf hin, dass sie „in den kommenden Wochen eingeführt“ wird. Es kann also sein, dass dein Konto bei dem Messenger für das Feature noch nicht freigeschaltet wurde.