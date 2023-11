WhatsApp-Chef droht: Hier könntest du bald Werbung sehen

Immer wieder gibt es Gerüchte und Meldungen von Insidern, laut denen WhatsApp seinen Messenger mit Hilfe von Werbung finanzieren will. Zuletzt war es die Financial Times, die im September einen Bericht dazu veröffentlichte. Dieser Report wurde jedoch umgehend von Will Cathcart, dem Chef des Messengers, dementiert. In einem Interview mit der brasilianischen Zeitung Folha de S. Paulo spezifizierte Cathcart seine Antwort nun. Während die „Inbox“ weiterhin frei von Werbung bleiben soll, gibt es Bereiche der App, in denen man sich Anzeigen vorstellen könnte.

Werbung in WhatsApp: App-Chef wird konkreter

Zunächst stellte Cathcart gegenüber Folha klar, dass Werbung im Nachrichteneingang von WhatsApp nicht das „richtige Modell“ sei. „Personen, die ihre Inbox öffnen, wollen keine Werbung sehen“, so der WhatsApp-Chef.

Darauf folgte die Frage, ob WhatsApp weiterhin kostenlos und ohne Werbung verfügbar sein wird. Cathcart wurde daraufhin konkreter und sagte, dass dies für den Nachrichteneingang und den Austausch von Mitteilungen der Fall sein wird.

Im nächsten Satz machte er jedoch klar, dass man sich vorstellen kann, dass andere Bereiche der App in Zukunft Werbung beinhalten könnten. Hier nannte er die Statusmitteilungen und neuen Kanäle. Cathcart sagte weiter, dass Kanäle kostenpflichtig und exklusiv für Mitglieder sein könnten. Betreiber könnten außerdem für ihren WhatsApp-Kanal werben.

Wie TechCrunch schreibt, gab es in der Vergangenheit immer wieder Berichte dazu, dass WhatsApp Werbung für das Status-Feature geplant habe. Implementiert hat man es bislang aber nicht.

Weitere Details nannte Cathcart nicht. Es bleibt also weiterhin offen, ob oder wann WhatsApp-Nutzer wirklich Werbung zu Gesicht bekommen werden. Die Aussagen machen jedoch klar, dass das Unternehmen über neue Finanzierungsoptionen der beliebten App nachdenkt. Der eigentliche Nachrichtenaustausch mit Familie und Freunden, das für viele wohl wichtigste Feature des Messengers, soll davon aber offenbar unberührt bleiben.