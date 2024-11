Was kommt nach der KI? überMorgen auf der Suche nach der Zukunft

In die Zukunft sehen wollen viele. Die Lotto-Zahlen der nächsten Woche, die Aktienkurse der kommenden Monate oder die Fußball-Ergebnisse des nächsten Spieltags würden wohl die meisten als lohnende Informationen wahrnehmen. Doch darum geht es bei der Zukunftsforschung nicht. Denn hier geht es um Makro- und Micro-Trends, Statistik und Trend-Scouting. Wir erklären euch in unserem Podcast „überMORGEN“ woran und wie gerade geforscht wird.

Zukunftsforscher klärt auf

Unser Host Johanna Müssiger spricht dafür mit dem Zukunftsforscher Markus Neumann von Space und Lemon Innovations. Er bringt drei Trends mit, die in den kommenden Jahren und Jahrzehnten unsere Welt prägen werden. Doch er zeigt auch, wie man diese Trends aufspürt und wie man abschätzt, ob sie wirklich in Zukunft eine Rolle in unserem Leben spielen. Dabei geht es nicht nur um KI und autonomes Fahren, sondern auch um Ernährung. Was er noch alles von seiner aktuellen Reise aus dem Silikon Valley mitgebracht hat, zeigen wir dir in der neuesten Folge von überMORGEN.

In den Rubriken Tech-Check, Zukunftsrausch und Favoriten zeigt euch Timo einen E-Book-Reader, den er gerade getestet hat. Thorsten klärt dazu auf, warum es noch so viele Telefonzellen gibt, und Michael bringt die neuesten Chips von Maui mit. Er war nämlich beim Snapdragon Summit von Qualcomm und dort wurden gleich drei neue Chips für Smartphones und Autos vorgestellt. Und hier geht es direkt zur Folge bei deinem Podcast-Anbieter:

