Wahnsinn: Diese Filme und Serien plant Netflix für 2022 mit Star-Besetzung

Jeden Monat verlassen Inhalte Netflix und neue Filme sowie Serien finden ihren Weg zur Streaming-Plattform. Was genau du zu sehen bekommst, erfährst du allerdings immer erst am Ende eines Monats. Nun hat Netflix allerdings einen Ausblick für Produktionen geben, die 2022 zu sehen sein werden. Und der hat es in sich.

Netflix 2022: Hollywood-Stars en masse

Könnte das die Rechtfertigung für stetig steigende Preise bei Netflix sein? Die Stars und Sternchen aus Hollywood, die in den kommenden Produktionen des Streaming-Dienstes zu sehen sein werden, lassen dies vermuten. In nur einem einzigen Trailer lässt Netflix Fans erzittern: Von Ryan Reynolds, Daniel Craig und Henry Cavill über Adam Sandler und Lily Collins bis hin zu Jonah Hill, Eddie Murphy, Jennifer Garner, Mark Ruffalo, Lashana Lynch und Emma Thompson sind Schauspielgrößen aller Art an Bord. Und das waren bei weitem noch nicht alle.

Auch aufseiten der Regisseure hat sich eine bunt gemischte, aber genauso bekannte Truppe zusammengefunden. Zu nennen sind etwa Guillermo del Toro, Anthony Russo, Kenya Barris oder auch Carrie Cracknell.

Diese furiosen Inhalte sind geplant

Jüngst erst gab es einen ersten Blick auf Guillermo del Toros „Pinocchio“, eine düstere Interpretation der Geschichte der hölzernen Marionette. Doch das ist nicht alles, was 2022 bei Netflix zu bieten hat. Zu den kommenden Filmen gehört etwa „Knives Out 2“ mit Daniel Craig oder auch „The Gray Man“ mit Ryan Gosling. Serien-Fans bekommen indes eine zweite Staffel von „Enola Holmes“ geschenkt. Für einige Filme und Serien stehen sogar bereits Startdaten fest.

Action, Abenteuer und Sci-Fi

The Adam Project (Start: 11. März)

Athena

Carter

Day Shift

Enola Holmes 2

The Gray Man

Interceptor

The Mother

The Mothership

Spiderhead

They Cloned Tyrone

Comedy

BigBug (Start: 11. Februar)

The Bubble

Knives Out 2

Me Time

Metal Lords

Senior Year (Start: 13. Mai)

The Takedown

Tyler Perry’s A Madea Homecoming (Start: 25. Februar)

You People

Drama

A Jazzman’s Blues

Against the Ice (Start: 2. März)

All Quiet on the Western

FrontmannBlonde

The Good Nurse

Hustle

Luckiest Girl Alive

Operation Mincemeat

The Pale Blue Eye

Rustin

Spaceman

The Swimmers

White Noise

The Wonder

Thriller und Horror

Black Crab (Start: 18. März)

Brazen (bereits verfügbar)

Choose or Die (Start: 15. April)

End of the Road

The Inheritance

Monkey Man

Mr. Harrigan’s Phone

Texas Chansaw Massacre (Start: 18. Februar)

The Weekend Away (Start: 3. März)

Windfall (Start: 18. März)

Familienfilme

13: The Musical

Boo!

Ivy & Bean

Matilda (Start: Dezember 2022)

Rescued by Ruby (Start: 17. März)

The School for Good and Evil

Slumberland

Tall Girl 2 (Start: 11. Februar)

We Have A Ghost

Animationsfilme und Anime

Apollo 10 ½: A Space Age Childhood

Bubble (Anime) (Start: 28. April)

Drifting Home (Anime)

Guillermo del Toro’s Pinocchio

My Father’s Dragon

The Sea Beast

The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh Part 1 (Anime)

Wendell & Wild

Romanzen

Along for the Ride (Start: 22. April)

Don’t Blame Karma!

Falling for Christmas

Lady Chatterley’s Lover

Love in the Villa

The Noel Diary

A Perfect Pairing

Persuasion

Purple Hearts

The Royal Treatment

Through My Window (Start: 4. Februar)

Love and Leashes (Start: 11. Februar)