Bestandskunden von Vodafone in den CallYa-Tarifen Start S, Start, CallYa Allnet Flat XS, S, M, L, XL, Digital sowie im Jahrestarif erhalten ab sofort zehn Gigabyte zusätzliches Datenvolumen. Das zusätzliche Datenvolumen sollte innerhalb von 28 Tagen aufgebraucht werden, sonst verfällt es. Die Aktion dürfte Millionen Kunden erfreuen. Denn laut den jüngst veröffentlichten Quartalszahlen hatte Vodafone zuletzt knapp elf Millionen Prepaid-Kunden im Netz – darunter allerdings auch jene Kunden anderer Marken und Provider. Für sie gilt diese Aktion nicht.

10 GB kostenlos für alle CallYa-Kunden von Vodafone

Aktivieren kannst du das Frühlingsgeschenk in der „MeinVodafone-App“. Eine Voraussetzung für die Aufstockung des Datenvolumens ist ein aktiver CallYa-Tarif. Im Klartext: Der monatliche Basispreis muss von dir bereits bezahlt worden sein. Vodafone spricht von einer Aufwertung der CallYa-Tarife durch die Aktion. Allerdings gilt das kostenlose Datenvolumen nur einmalig, es ist keine generelle Aufstockung im 10 GB je Abrechnungszeitraum.

Parallel dazu läuft aktuell noch eine Neukundenaktion für den Tarif CallYa Digital. Mit ihr bekommst du den CallYa-Tarif drei Monate (genauer zwölf Wochen) komplett kostenlos. Das heißt, du bekommst eine Flatrate für Gespräche in alle deutschen Netze, kannst so viele SMS verschicken wie du willst und im Internet surfen. Je Abrechnungszeitraum von vier Wochen bekommst du 20 GB Datenvolumen. Sie sind per LTE und 5G und auch im EU-Ausland nutzbar. Dadurch kommst du bis Juni auf insgesamt 60 GB kostenloses Datenvolumen.

Durch die jetzt gestartete Frühlingsaktion kannst du im ersten Abrechnungszeitraum sogar auf 30 GB und somit in Summe auf 70 GB Datenvolumen kommen. Die Aktion gilt für Neukunden nur Online unter Verwendung des Promo-Codes Bonus60. Bringst du eine Rufnummer mit, bekommst du weitere 10 Euro Guthaben.