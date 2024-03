Die derzeitige Aktion von Vodafone ist wirklich herausragend. Über einen Zeitraum von fast drei Monaten bietet sie die Möglichkeit, einen Tarif mit 5G und großzügigen 20 GB Datenvolumen zu nutzen – und das vollkommen kostenlos, ohne jegliche Verpflichtungen für die Zukunft.

So funktioniert der Vodafone-Deal

Generell ist es bei Vodafone immer möglich, die SIM-Karte für CallYa Digital kostenlos zu bestellen, selbst ohne laufende Sonderaktion. Doch das Besondere an dieser Aktion ist das inkludierte Startguthaben. Denn momentan stellt Vodafone ein Guthaben von 60 Euro direkt auf dein Prepaid-Konto bereit. Das bedeutet, dass du CallYa Digital für knapp drei Monate – genauer gesagt zwölf Wochen – vollständig kostenlos nutzen kannst. Eine tolle Gelegenheit, die Vorzüge von CallYa Digital einmal auszuprobieren, ohne Kosten tragen zu müssen.

Dadurch, dass du einen Prepaid-Tarif nutzt, gehst du keinerlei Verpflichtung ein. Allerdings musst du die Option dann kündigen. Damit du die 60 Euro Startguthaben bekommst, musst du bei der Buchung den Promo-Code „BONUS60“ eingeben. Aber Achtung! Die Aktion läuft nur kurze Zeit.

Der Tarif im Detail: Für 20 Euro kannst du innerhalb von vier Wochen insgesamt 20 GB Daten mit bis zu 300 MBit/s verbrauchen. Außerdem kannst du unlimitiert telefonieren und SMS verschicken. Möglich ist das im LTE- und 5G-Netz von Vodafone. Darüber hinaus kannst du sogar das Vodafone-5G-Netz in ganz Deutschland nutzen. Mehr noch: Du kannst diesen Tarif auch in der gesamten EU ohne Mehrkosten nutzen. Nach Verbrauch der 20 GB je vier Wochen ist die Datennutzung faktisch nicht mehr möglich, die Geschwindigkeit wird auf 64 kBit/s gedrosselt. Allerdings kannst du weiteres Datenvolumen dazubuchen. Und: Bist du Vodafone-Festnetzkunde, so bekommst du sogar alle vier Wochen ein weiteres Gigabyte gutgeschrieben.

Nur vier Wochen Laufzeit

Anders als bei echten Prepaid-Karten musst du bei der Buchung eine Bankverbindung (IBAN) angeben. Von diesem Konto zieht Vodafone alle vier Wochen per Lastschrift den Basispreis ein. Im Vodafone-Kundenbereich kannst du die Option aber vor Ablauf der zwölf Wochen kündigen. Zusätzliche Kosten, etwa durch Telefonate ins Ausland oder zu Hotlines, werden wie gewohnt von deinem CallYa-Konto abgebucht. Das kannst du auf den üblichen Wegen aufladen. Auf Wunsch kannst du die SIM übrigens auch als eSIM bekommen!

Einordnung: Wie gut ist der Tarif?

20 GB LTE bzw. 5G-Datenvolumen ohne lange Vertragslaufzeit und von einem Netzbetreiber – das sucht man im deutschen Markt sonst vergebens. Zwar gibt es andere Provider, die ähnliche Angebote auch im Vodafone-Netz haben – hier gibt es aber keine 60 Euro Gutschrift, mit denen du drei Monate lang den Tarif kostenlos nutzen kannst. Insofern ist der Tarif einzigartig. Eine Besonderheit ist auf jeden Fall die Freischaltung von 5G – eine gute Gelegenheit, das Netz einmal unverbindlich auszuprobieren.

Wem also ein relativ hohes Datenvolumen zusammen mit einer hohen Flexibilität wichtig ist, der sollte CallYa Digital zumindest ausprobieren. Einmalkosten für Versand oder Bereitstellung fallen übrigens nicht an. Wer seine Nummer mitbringen will, bekommt weitere 10 Euro gutgeschrieben.

→ Hier findest du das CallYa-Angebot