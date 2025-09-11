Unglaublich: So sieht die Zukunft der Stadt-Elektroautos aus!

3 Minuten
Hyundai präsentiert auf der IAA Mobility 2025 das Concept Three – ein vollelektrisches Kompaktfahrzeug mit futuristischem Design, modularem Innenraum und hoher Reichweite. Ein spannender Ausblick auf den kommenden Ioniq 3 und die Zukunft der Elektromobilität.
Hyundai Concept Three Frontansicht.
Sehen wir hier das Stadtauto der Zukunft? Hyundai sagt: Ja!Bildquelle: Hyundai
Was für ein Hingucker: Hyundai hat auf der IAA Mobility 2025 in München das Concept Three vorgestellt – ein vollelektrisches Kompaktfahrzeug, das einen Ausblick auf den kommenden Ioniq 3 gibt. Mit diesem Konzeptfahrzeug unterstreicht Hyundai sein Engagement für eine bezahlbare Elektromobilität und setzt neue Maßstäbe im Bereich Design und Technologie.

Hyundai Concept Three Design: Retro trifft Zukunft

Das Concept Three kombiniert moderne Elektromobilität mit nostalgischen Designelementen. Typisch für die Ioniq-Modelle ist die markante Pixel-Lichtsignatur, die sowohl vorn als auch hinten für eine futuristische Optik sorgt. Besonders auffällig ist das sportliche Heck mit einer schmalen Heckscheibe, einem ausgeprägten Spoiler und einer hochgezogenen Schürze mit Diffusorelementen. Dekorative Elemente wie große rechteckige Öffnungen in der Schürze und neongelb getönte Scheiben betonen den experimentellen Charakter des Showcars.

Hyundai Concept Three - Seitenansicht
Kompaktwagen mit futuristischem Design: das Hyundai Concept Three.

Technische Basis: E-GMP und Performance

Das Concept Three basiert auf der Electric-Global Modular Platform (E-GMP) der Hyundai Motor Group, die bereits in anderen Modellen wie dem Ioniq 5 und dem Kia EV4 zum Einsatz kommt. Obwohl Hyundai noch keine technischen Details veröffentlicht hat, ist davon auszugehen, dass das Serienmodell mit 400-Volt-Technologie ausgestattet sein wird. Erwartet werden zwei Batterieoptionen mit Reichweiten von etwa 400 bis 600 Kilometern, abhängig von der gewählten Konfiguration. Das Fahrzeug wird voraussichtlich in Front- und Allradantrieb erhältlich sein.

Der Innenraum des Concept Three bricht mit traditionellen Designkonzepten. Anstelle eines zentralen Touchscreens bietet das Fahrzeug modulare Halterungen, in die Nutzer ihre eigenen Geräte integrieren können. Die Sitze sind in nachhaltigen Materialien gehalten und verfügen über innovative Funktionen wie integrierte Staubsauger. Diese Herangehensweise betont die Individualität und Anpassungsfähigkeit des Fahrzeugs.

Hyundai Concept Three - Cockpit
Sieht so in Zukunft das Cockpit eines E-Autos von Hyundai aus?

Marktpositionierung und Ausblick

Das 4,29 Meter lange und nur 1,43 Meter hohe Concept Three positioniert sich mit einem Radstand von 2,72 Metern im Kompaktsegment zwischen dem Einstiegsmodell Inster und dem Ioniq 5. Es richtet sich an Kunden, die ein sportliches Design, innovative Technologie und eine hohe Reichweite in einem kompakten Format suchen. Mit dem geplanten Serienmodell, das voraussichtlich 2026 auf den Markt kommt, will Hyundai die Wettbewerbsfähigkeit im europäischen Markt weiter stärken und sich als führender Anbieter von Elektrofahrzeugen etablieren. Auf 800-Volt-Technik für besonders schnelles Laden wird man beim Ioniq 3 aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit verzichten müssen.

Hyundai Inster in der Frontansicht an einer Ladesäule.
Jetzt weiterlesen
Endlich: Hyundai kündigt erschwingliches E-Auto an

Kommentar

Von Hayo Lücke

Mit dem Concept THREE setzt Hyundai einen klaren Akzent im europäischen Kompaktsegment und zeigt, wie Design, Technologie und Nutzererlebnis in der Elektromobilität harmonisch zusammengeführt werden können.

