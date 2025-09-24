Unglaublich: Dieses Windrad könnte eine Familie allein 100 Jahre mit Strom versorgen

Der Prototyp der Windkraftanlage SG14-222 DD erreichte in Testläufen in Oesterild in Dänemark einen Weltrekord. Dabei gelang es dem Modell innerhalb von nur 24 Stunden 359 Megawattstunden Strom zu erzeugen. Dieses Windrad könnte eine Familie allein 100 Jahre mit Strom versorgen.

Dieses Windrad könnte eine Familie 100 Jahre versorgen – Energiekrise vorbei?

Betrachtet man den durchschnittlichen Jahresverbrauch einer vierköpfigen Familie in Deutschland, wird deutlich, wie viel Strom ein einzelnes dieser Windräder generiert. Rund 3.500 kWh Stunden nutzt eine durchschnittliche Familie im Jahr. Mithilfe eines einzelnen dieser Windräder könnte eine Familie also Jahre auskommen. Oder einhundert Familien für ein gesamtes Jahr. Ganz so einfach ist das in der praktischen Anwendung jedoch nicht. Denn Strom zu generieren ist nur einer der notwendigen Schritte, der für eine stabile Energieversorgung notwendig ist. Der erzeugte Strom muss auch im Netz einzuspeisen sein oder in einem passenden Energiespeicher eingelagert werden.

Genau hier zeigen sich noch große Schwächen in Versorgung mit erneuerbaren Energien. Bereits heute stehen in Deutschland immer wieder Windräder still. Das liegt keineswegs an der mangelnden Verfügbarkeit von Wind, sondern an Schutzmechanismen, die in Windkraftanlage eingebaut werden. Würden sie mehr produzieren als das Netz aufnehmen kann, könnte es zu Beschädigungen kommen. Stattdessen stoppt man also die Windkraftanlagen, wenn das Netz keinen weiteren Strom aufnehmen kann. Die sogenannten Redispatch-Kosten belaufen sich in Deutschland auf bis zu 2,3 Milliarden Euro jährlich. Damit große Windkraftanlagen mit solch hoher Produktion nutzbar sind, müssen also passende Energiespeicher vorhanden sein.

Siemens-Gamesa-Windrad als Weltrekordhalter – Nachfolger schon in Planung

Der Prototyp SG 14-222 DD gehört zum spanisch-deutschen Siemens-Gamesa-Konzern. Es ist keineswegs das erste große Windrad, das vom Unternehmen für Offshore-Anwendungsgebiete konzipiert wurde. Schon im Jahr 2024 soll das Modell fertiggestellt werden und im Rahmen der Stromerzeugung im Meer zum Einsatz kommen. Da die dortigen Winde noch stärker ausfallen als auf dem Festland, ist davon auszugehen, dass die Windräder in Zukunft noch mehr Strom innerhalb von 24 Stunden generieren könnten.

Siemens Gamesa Windrad-Prototyp SG 14-222 DD

Seine hohe Leistungsfähigkeit verdankt das Windrad seinem großen Rotor-Durchmesser von 222 Metern. Dafür hat der Hersteller 108 Meter lange Rotorblätter in den Windrad-Prototypen verbaut. Das SG 14-222 DD ist rund 25 Prozent leistungsstärker als sein Vorgänger, das SG 11.0-200 DD. Während dieses eine Leistung von rund 11 Megawatt besaß, liefert das neue Windrad eine Leistung von 14 Megawatt. Mithilfe des sogenannten Power Boosters kann das Modell sogar eine Leistung von bis zu 15 Megawatt erreichen.

Mit dem aktuellen Weltrekord gibt sich Siemens Gamesa jedoch nicht zufrieden. Laut Angaben des Unternehmens wird bereits an einem noch größeren Modell gearbeitet, das die Nummer SG 14-236 DD erhalten soll. Aktuellen Prognosen zufolge sollte es noch weitere fünf Prozent leistungsstärker werden als der aktuelle Weltrekordhalter. Das dürfte wohl unter anderem an einem noch größerem Rotor-Durchmesser liegen. Dieser fällt mit 236 Metern rund 14 Meter größer aus als der der getesteten Prototypen.