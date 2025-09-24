Unglaublich: Dieses Windrad könnte eine Familie allein 100 Jahre mit Strom versorgen

Der Prototyp der Windkraftanlage SG14-222 DD erreichte in Testläufen in Oesterild in Dänemark einen Weltrekord. Dabei gelang es dem Modell innerhalb von nur 24 Stunden 359 Megawattstunden Strom zu erzeugen. Dieses Windrad könnte eine Familie allein 100 Jahre mit Strom versorgen.
Betrachtet man den durchschnittlichen Jahresverbrauch einer vierköpfigen Familie in Deutschland, wird deutlich, wie viel Strom ein einzelnes dieser Windräder generiert. Rund 3.500 kWh Stunden nutzt eine durchschnittliche Familie im Jahr. Mithilfe eines einzelnen dieser Windräder könnte eine Familie also Jahre auskommen. Oder einhundert Familien für ein gesamtes Jahr. Ganz so einfach ist das in der praktischen Anwendung jedoch nicht. Denn Strom zu generieren ist nur einer der notwendigen Schritte, der für eine stabile Energieversorgung notwendig ist. Der erzeugte Strom muss auch im Netz einzuspeisen sein oder in einem passenden Energiespeicher eingelagert werden.
Genau hier zeigen sich noch große Schwächen in Versorgung mit erneuerbaren Energien. Bereits heute stehen in Deutschland immer wieder Windräder still. Das liegt keineswegs an der mangelnden Verfügbarkeit von Wind, sondern an Schutzmechanismen, die in Windkraftanlage eingebaut werden. Würden sie mehr produzieren als das Netz aufnehmen kann, könnte es zu Beschädigungen kommen. Stattdessen stoppt man also die Windkraftanlagen, wenn das Netz keinen weiteren Strom aufnehmen kann. Die sogenannten Redispatch-Kosten belaufen sich in Deutschland auf bis zu 2,3 Milliarden Euro jährlich. Damit große Windkraftanlagen mit solch hoher Produktion nutzbar sind, müssen also passende Energiespeicher vorhanden sein.
Siemens-Gamesa-Windrad als Weltrekordhalter – Nachfolger schon in Planung
Der Prototyp SG 14-222 DD gehört zum spanisch-deutschen Siemens-Gamesa-Konzern. Es ist keineswegs das erste große Windrad, das vom Unternehmen für Offshore-Anwendungsgebiete konzipiert wurde. Schon im Jahr 2024 soll das Modell fertiggestellt werden und im Rahmen der Stromerzeugung im Meer zum Einsatz kommen. Da die dortigen Winde noch stärker ausfallen als auf dem Festland, ist davon auszugehen, dass die Windräder in Zukunft noch mehr Strom innerhalb von 24 Stunden generieren könnten.
Seine hohe Leistungsfähigkeit verdankt das Windrad seinem großen Rotor-Durchmesser von 222 Metern. Dafür hat der Hersteller 108 Meter lange Rotorblätter in den Windrad-Prototypen verbaut. Das SG 14-222 DD ist rund 25 Prozent leistungsstärker als sein Vorgänger, das SG 11.0-200 DD. Während dieses eine Leistung von rund 11 Megawatt besaß, liefert das neue Windrad eine Leistung von 14 Megawatt. Mithilfe des sogenannten Power Boosters kann das Modell sogar eine Leistung von bis zu 15 Megawatt erreichen.
Mit dem aktuellen Weltrekord gibt sich Siemens Gamesa jedoch nicht zufrieden. Laut Angaben des Unternehmens wird bereits an einem noch größeren Modell gearbeitet, das die Nummer SG 14-236 DD erhalten soll. Aktuellen Prognosen zufolge sollte es noch weitere fünf Prozent leistungsstärker werden als der aktuelle Weltrekordhalter. Das dürfte wohl unter anderem an einem noch größerem Rotor-Durchmesser liegen. Dieser fällt mit 236 Metern rund 14 Meter größer aus als der der getesteten Prototypen.
Mitreden
Wenn man mit Windrädern dem Wind die Energie entzieht, bewegen sich die Luftmassen nicht mehr so, wie die es sonst ungehindert machen würden.
Die Winde von dem Meer werden nicht mehr so weit ins Landesinnere vordringen können.
Alle reden vom Windkraft, aber hat jemand untersucht, wie beeinflussen Tausende Windkraftanlagen die Luftmassenbewegungen? Wie stark leidet unsere Umwelt dadurch?
Genauso verhält sich mit Photovoltaik-Anlagen.
2m² Gras nimmt 100% Sonnenenergie und wandelt die durch Photosynthese in Sauerstoff um.
Die Photovoltaikpanels wandeln ca. 20% Sonnenenergie in Strom um, der Rest wird als Wärme an die Atmosphäre abgegeben.
Mann solle sich die Photovoltaik-Felder anschauen, wie die warme Luft dort hochsteigt, wir heizen unsere Atmosphäre selbst auf und reden dabei vom menschengemachten Klimawandel.
Es ist nicht alles Gold, was glänzt.
Ein Auto stößt zwar Abgase, aber die Natur kann die schnell abbauen.
Andres ist es, bei Millionen Autos, in dem Fall ist die Natur machtlos.
Wie viele Windkrafträder und Photovoltaik Panels sind nötig, um unsere Natur zu überfordern?
Diese Windenergie ist klimafeindlich ( Erderwärmung).Wir sollten an Wasserreaktoren ( die ungefährliche Form der Energiegewinnung ) denken, diese Reaktoren können keine Kernschmelze erzeugen. Damit gewonnener Strom kann dann direkt für „sauberen“ Wasserstoff als Benzin/Diesel/Kerosin-Ersatz benutzt werden. GRÜNE, nehmt euch doch dieses atomare Prinzip einmal vor, statt dümmlich die Atomkraft weg zu diskutieren.Statt eines Philosophen gehört ein Atom-Physiker ans Ruder, welcher den Sachverstand mitbringt. Dr.BobBras
Sehe ich genau so. Atomkraftwerke abzustellen und Kohle weiter abbauen ist ja wohl ein Witz . Dazu lässt man von Frankreich 30 Atomkraftwerke in die Nähe der Deutschen Grenze bauen um denen dann den Atomstrom abzukaufen und selbst zu sagen wir haben keine Atomkraftwerke mehr . So ein dummes Verhalten kann nur ein Grüner Politiker rechtfertigen. Unglaublich ! Atomenergie ist heutzutage was vom saubersten was es gibt und wer Angst vor einem Unfall hat sollte sich nicht vom Nachbarn x Atomkraftwerke an die Grenze bauen lassen . Lieber selbst
bauen und selbst kontrollieren, dazu noch Arbeitsplätze Schafen .
Kurz gesagt, Windräder sehen in der Landschaft scheiße aus. Keiner weiß was er mit den Winden anstellt. Mit den Insekten, mit allem was in der Luft so rumschwirrt. Die Flügel sind Sondermüll. Alle paar Tage brennt so ein Ding oder bricht zusammen. Was wird noch passieren, bis man erkennt, daß immer größer und größer, auch immer gefährlicher und gefährlicher ist.
Siemens sollte sich für so eine beschissene Leistung schämen.
Hört auf an dieses bekloppte Energieerhaltungsgesetz zu glauben. Nikola Tesla hat es es vor Jahrhunderten Jahren bereits wiederlegt, mit seinen Apparaturen der Energiewandlungen.
Der gänzlich falsche Weg. Punkt.
Dann brauchen wir also 20 Millionen Windräder für die Versorgung von 80 Millionen Menschen? Was ist mit der Industrie?
Ach ja. Die wird abgeschafft.