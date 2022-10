Tesla baut Energiespeicher – Doch jetzt bekommt Elon Musk Konkurrent

Travis Hester, General-Motors Manager, sagte der Nachrichtenagentur Reuters: „Wir steigen in das gesamte Ökosystem des Energiemanagements ein.“ Der Autohersteller will sich an Privat- und Geschäftskunden richten, so wie sein Tesla. Es soll zwei neue Einheiten geben: Ultium Home für Privatkunden und Ultium Commercial für Industriekunden. Laut Travis Hester sei eines der wichtigsten Ziele, das US-Stromnetz sicherer zu machen und kostengünstiger zu gestalten. Somit begibt sich General-Motors in einen Kampf der Giganten. Laut Hester sei Tesla ein „starkes Energiemanagement-Unternehmen“ und beim Konkurrenten könne man „viele Analogien“ ziehen.

Ultium Home – Besser als Teslas Wallbox?

Der intelligente Ultium Home soll die Energieversorgung von deinem privaten Haushalt regeln. Zudem kann noch die verbaute Batterie in Elektrofahrzeugen über die „Vehicle-toHome“ oder „V2H“ Technologie genutzt werden. Mit dieser Technologie kann der Ultium Home im Falle eines Stromausfalls oder wenn die Strompreise ununterbrochen steigen, den Haushalt mit Strom versorgen. Ein E-Fahrzeug, das mit dieser Technik ausgestattet ist, ist der Ford F-150. Dieses Fahrzeug kann bidirektional laden. Das bidirektionale Laden ist eine wiederaufladbare Antriebsbatterie.

Um die Entwicklung und Produktion anzutreiben, vereinbarte der Hersteller Hester zufolge schon mehrere Industrie-Kooperationen. Geplant ist die Markteinführung vom Ultium Home für Ende 2023. Gleichzeitig wird der Chevrolet Silverado dieses Mal rein elektrische auf den Markt kommen. Das Fahrzeug wird auch bidirektional laden können und kann somit in das Ultium Home System integriert werden.

Ultium Commercial: Energiemanagement und Speicher für Industrie

General-Motor Manager Travis Hester sagte dem Pv-magazine.com: „Mit der Erweiterung unseres Unternehmensgeschäfts durch GM Energy und eines der umfassendsten Portfolios an Energiemanagementprodukten und -dienstleistungen werden wir dazu beitragen, die Eintrittsbarrieren für nachhaltige Energie zu verringern und die Massenakzeptanz von Elektrofahrzeugen weiter zu beschleunigen.“ Weitere wichtige Ziele des Autogiganten sind die Erweiterung der öffentlichen Ladestruktur, Einrichtung großer stationärer Energiespeicher und die Weiterentwicklung der Wasserstoff-Brennstoffzelle. Mit dem Ultium Commercial will GM Unternehmen mit preiswertem Strom versorgen. In Extremfällen wollen sie auch Strom an Versorger abgeben.