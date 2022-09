IAA 2022: Die Branche will nicht nur elektrisch fahren

Elektroautos sind gerade im Trend. Die Pkw-Industrie hat, wenn der Strom aus regenerativen Energiequellen kommt, eine klimafreundliche Lösung gefunden, Auto zu fahren. Doch wie entscheidet sich die LKW-Branche? Früher war die lange Laufzeit und Zuverlässigkeit das Verkaufsargument schlechthin. Doch durch den hohen CO₂-Ausstoß wurde klar, dass der Verbrennungsmotor die Umwelt stark belastet.

IAA Transportation 2022 zeigt Trends bei Lastwagen

Eine klimafreundliche Alternative ist der E-Motor. Die Elektromobilität setzt sich immer weiter durch. Das ist auch auf der diesjährigen IAA Transportation 2022 in Hannover stark bemerkbar. Im Vordergrund steht die E-Mobilität der Nutzfahrzeuge. Neben dem Batteriemotor sind Wasserstoffzell- und auch Brennstoffzellmotoren ein großes Thema.

Das rein elektrische Fahren von Lkw könnte schon 2035 zum Standard werden. Laut einer Studie des Beratungsunternehmen McKinsey werden über 50 Prozent der neu zugelassenen Lkw in Europa, China und den USA rein elektrisch fahren. Bis 2040 könnte sich der Anteil zusätzlich um 30 Prozent steigern.

Iveco und Nikola stellen sich auf der IAA neu auf

Nikola und Iveco haben ihren neuen Nikola Tre Lkw vorgestellt. Den Schwerlast-Lkw wird es als batterieelektrische und brennstoffzellenelektrische Version geben. Der batterieelektrisch betriebenen Lkw verfügt über 530 Kilometer Reichweite. Der Nikola Tre FCEV wird einen brennstoffzellenelektrischen Antrieb bekommen.

Nikola Tre Bev Truck

Auf der IAA ist ein seriennaher Prototyp mit einem Sattelschlepper für Langstreckentransporte zusehen gewesen. In der zweiten Jahreshälfte 2023 wird der Nikola Tre in Nordamerika verfügbar sein und in der ersten Jahreshälfte 2024 dann auch in Europa. „Wir sehen gute Chancen mit unseren Batterie- und Wasserstoff-Lkw. Denn die etablierten Hersteller beschäftigen sich ja noch viel mit Technologie der letzten Dekade.“ sagte Nikola Chef Michael Lohscheller der Deutsch-Presse Agentur (dpa).

Wasserstoff im Verbrennungsmotor like a Bosch

„Im Zeichen des Klimaschutzes wird sich der Güterverkehr vielfältiger bewegen als vorher. Durch alternative Antriebe erwarten wir im Laufe der Dekade einen Wachstumsschub für unser Geschäft“, sagte Markus Heyn Geschäftsführer von Bosch auf der IAA. Als Plan B zum Batterieantrieb präsentierte der Hersteller Bosch eine Brennstoffzelle. Trotz der hohen Produktionskosten, der Unklarheit, ob der Brennstoffzellenantrieb mit den Batterieantrieben mithalten kann und einer unübersichtlichen Zukunft, arbeitet Bosch an der Umrüstung vom Dieselmotor auf Wasserstoff.

Bosch Brennstoffzell-Stacks

Im Juni 2022 schloss Bosch eine Partnerschaft mit dem US-Dieselmotorhersteller Cummins. Der kanadische Spezialist für Einspritztechnik Westport erwartet, dass schwere Nutzfahrzeug-Dieselmotoren mit seinem Kraftstoffsystem im Wasserstoff-Betrieb Leistung und Wirkungsgrad von Brennstoffzellen erreich oder übertreffen.

Volkswagen zeigt neuen ID.Buzz Cargo auf der IAA

Der neue Volkswagen ID.Buzz Cargo ist mit einem 204 PS starkem E-Motor ausgestattet. Mit einer Reichweite von 425 Kilometer soll der neue E-Bulli perfekt für Kurz- und Langstrecken geeignet sein. Eine große Ladefläche verschafft 3.900 Liter Stauraum. Da viele Hersteller immer noch sehr viel Wert auf den Verbrennungsmotor legen, ist der rein elektrische VW Transporter ein echter Gamechanger. Jetzt schon rechnet VW mit einer fünfstelligen Jahresproduktion.

Zuerst fahren wir rein elektrisch

MAN präsentiert ihren neuen eTruck auf der diesjährigen IAA Transportation in Hannover. Die elektrischen MAN LKW sollen eine Tagesreichweite von 600 bis 800 Kilometer erreichen. Später soll die elektrische Reichweite bis zu 1.000 Kilometer ausgebaut werden. MAN will klimafreundlicher werden. Der Hersteller wirbt mit seinen vollelektrischen Lastwagen für einen Co2-freien Ferntransport von Lebensmitteln, eine geräuscharme und abgasfreie Abfallentsorgung dieser Lebensmittel oder einen elektrischen von Baustellenmaterialien.

MAN eTruck

„Grüner Wasserstoff ist knapp, aus diesem Grund konzertieren wir uns jetzt erst einmal auf batterieelektrische Lastwagen“, sagte MAN-Chef Alexander Vlaskamp. MAN rechnet erst Anfang oder Mitte der 2030er-Jahre mit einer großen Stückzahl von Brennstoffzellen-Lastwagen.

ID.Buzz Konkurrent aus China: Mehr für weniger?

Ein Elektrovan aus China, der direkte Gegner des Volkswagen ID.Buzz, wurde von dem chinesischen Automobilhersteller Maxus auf der IAA präsentiert. Der vollelektrische Maxus Mifa 9 hat einen 245 PS starken E-Motor, eine Spitzengeschwindigkeit von 180 Kilometer pro Stunde und eine 90 Kilowattstunden Batterie, mit der eine Reichweite von bis zu 440 Kilometer erreichten werden kann.

Maxus Mifa 9

Im Stadtverkehr bei niedriger Geschwindigkeit, idealen Bedingungen und bei mehreren Rekuperationsphasen kann der Van eine Reichweite von 595 Kilometern erreichen. Das 5,27 Meter lange und 2 Meter breite Auto trägt den Modellnamen Mifa. Mifa steht für „Maximum, Intelligent, Friendly and Artistc“. Dank seiner Größe gibt es ein riesiges Platzangebot. Der Mifa 9 ist als 7-Sitzer oder gar als 8-Sitzer erhältlich. 2023 hat der Maxus Mifa 9 seinen Marktstart. Ab 2022 kannst du dir den Mifa 9 in Großbritannien kaufen.