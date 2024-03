2022 erreichte „Uncharted“ die Kinoleinwände der Welt und entwickelte sich schnell zu einem Kinohit. Auch auf Streamingplattformen wie Netflix belegte der Actionfilm mit Mark Wahlberg und Tom Holland den ersten Platz der Film-Charts. Ursprünglich basiert der Film „Uncharted“ auf der Spielreihe der Game-Schmiede „Naughty Dog“. Diese sind unter anderem bekannt für Spiele wie „The Last Of Us“. Im Jahre 2008 fanden bereits erste Gespräche über eine Verfilmung statt. Die eigentlichen Dreharbeiten fanden jedoch erst 2020 statt.

„Uncharted“: Worum geht es?

Nathan Drake „Nate“, gespielt von Tom Holland, ist nicht nur Barkeeper in der Megacity New York, sondern auch Trickbetrüger. Victor Sullivan „Sully“ (Mark Wahlberg) ist auf der Suche nach dem berühmten Goldschatz des Entdeckers Ferdinand Mallegan. Doch Sully braucht für eine solch aufwendige Schatzsuche Hilfe, also sucht er Nate auf, um ihm von seinem Plan zu erzählen. Für Nathan kann dieses verlockende Angebot nicht passender sein, denn er hat die Chance auf ein Vermögen in Millionenhöhe und zudem kann er seinen großen Bruder Sam nach langer Zeit wiedersehen.

Gemeinsam begeben sich die beiden auf die Suche. Ihre Reise startet in New York und geht über Barcelona sowie die Philippinen. Bisher hört sich die Schatzsuche nach einer angenehmen und erholsamen Reise an, oder? – Doch all das ändert sich, denn Sully und Nate bekommen es mit Santiago Moncada (Antonio Banderas) zu tun. Als letzter Nachfahre des Mallegans Financiers ist er ebenfalls auf der Suche nach dem Goldschatz. „Uncharted“ kannst du auf Netflix, Amazon Prime Video und Apple TV streamen. Hier kannst du dir den Trailer zum Abenteuerfilm „Uncharted“ anschauen:

Wird es einen weiteren Film geben?

Zum Kinostart zeigten sich die Schauspieler und der Regisseur offen gegenüber einer Fortsetzung des Films „Uncharted“. In einem Interview mit dem US-amerikanischen Magazin Screenrant betonte Mark Wahlberg, dass er gespannt sei, wie die Geschichte aussehe und wohin das Abenteuer führen würde.

„Ich habe heute einen Anruf bekommen, dass sie das Drehbuch bekommen haben. Ich kann mir keinen richtigen Bart und Schnurrbart wachsen lassen, aber sie sagten: ,Fang an, deinen Schnurrbart wachsen zu lassen. Es wird eine Weile dauern.‘ Ich bin gespannt, wie die Geschichte aussieht und wohin uns das Abenteuer führt.“