Netflix schnappt sich eine der aufregendsten Comic-Verfilmungen

Nachdem Netflix erst kürzlich One Pice als Blockbuster-Serie im Sommer geliefert hat, scheint bereits das nächste spannende Projekt bereit für eine Veröffentlichung. Am 19. Oktober 2023 startet auf Netflix eine der aufregendsten Comic-Verfilmungen als Mini-Serie. Sämtliche 8 Folgen erscheinen dabei auf einmal und liefern eine abgeschlossene Handlung. „Bodies“ basiert auf einem Comic, der ursprünglich als achtteilige Miniserie bei DC Vertigo in den USA erschien. Eine deutsche Version der Comic-Vorlage gibt es bisher nicht.

„Bodies“ vermischt Crime auf ungewöhnliche Art mit Sci-Fi-Elementen

Die britische Netflix-Serie „Bodies“ entstammt der Comic-Vorlage von Si Spencer aus dem Jahr 2015, die beim DC-Imprint Vertigo in den USA erschien. Sie besteht aus acht Teilen, die über eine in sich abgeschlossene Handlung verfügen, die sich als idealen Quellmaterial für eine kurze Netflix-Adaption anbot. Da es sich bei „Bodies“ um eine Miniserie handelt, muss niemand um das Ausbleiben etwaiger Fortsetzungen fürchten. Jede der Folgen soll dabei rund eine Stunde lang ausfallen. Diese Länge sollte der Comic-Vorlage ausreichend Raum zur Verfügung stellen, um sich über die einzelnen Episoden zu entfalten.

Die Geschichte von „Bodies“ stellt Zuschauer und Ermittler gleichermaßen für ein spannendes Rätsel. Denn auf der Longharvest Lane im Londoner East End wird eine Leiche entdeckt – und zwar die der gleichen Person, in den Jahren 1890, 1941, 2023 und 2053. Vier unterschiedliche Ermittler versuchen den Mörder aufzuspüren und stoßen dabei auf Verbindungen zu dem rätselhaften Politiker Elias Mannix. Ist ein zeitreisender Killer am Werk, der seinem Opfer keine Chance zur Flucht lässt? Das ist eine von vielen Fragen, die die Ermittler und Zuschauer in „Bodies“ beantworten müssen.

In Bodies suchen vier Ermittlerteams in vier Zeitlinien nach dem Mörder einer Leiche

Schauspieler und Regisseure bereits bekannt

Verantwortlich für „Bodies“ ist Paul Tomalin, der unter anderem an den Produktionen und Drehbüchern für „Torchwood“ und „The Frankenstein Chronicles“ mitwirkte. Bisher konnte Tomalin jedoch noch keine eigene Serie umsetzen, sodass diese Miniserie für ihn eine besondere Premiere darstellt. Die Schauspieler-Auswahl setzt sich aus bekannten Gesichtern wie Kyle Soller (Andor), Stephen Graham (Snatch), Amaka Okafor (Greatest Days), Jacob Fortune-Lloyd (The Great), Shira Haas (Unorthodox), Tom Mothersdale (Treadstone) und Synnove Karlsen (Midwich Cuckoos) zusammen. Unterstützt wird Tomalin von Danusia Samal, die die mit ihm gemeinsam an den Drehbüchern schrieb. Für die Regie waren der deutsche Filmemacher Marco Kreuzpainter sowie Haolu Wang verantwortlich, die jeweils vier der Folgen inszenierten. Mit der düsteren Herbststimmung und kurz vor Halloween dürfte sich das Publikum über den Seriennachschub freuen. Einen ersten Vorgeschmack auf das neue Serien-Spektakel liefert der Trailer: