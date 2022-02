Uncharted, Moonfall und mehr: Das sind die Kinostarts im Februar

Was früher zwar regelmäßig, aber nur mit einer kleinen Auswahl an Filmen stattfand, ist heutzutage ein Massenstart. Seit den 1980er-Jahren starten jeden Donnerstag – bis dahin übrigens immer freitags – neue Blockbuster im Kino. In der heutigen Zeit stehen Filmemacher entscheidend mehr unter Druck, denn: Nicht nur die Gesamteinnahmen des Films entscheiden über dessen Erfolg, sondern das erste Spielwochenende fällt bereits maßgeblich ins Gewicht. Wie lange der jeweilige Kinofilm auf der großen Leinwand im Folgenden zu sehen ist, hängt ebenso von diesem ersten Wochenende ab. Pauschal lässt sich jedoch sagen, dass das neue Filmmaterial etwa sechs Wochen zu sehen ist.

Kino im Februar: Das sind die Film-Highlights

Wunderschön – 3. Februar

Was passiert mit einem Menschen, wenn er augenscheinlich nicht in die Norm der Gesellschaft passt? Sonja (Karoline Herfurth) verzweifelt zusehends. Sie mag ihr Äußeres nicht, findet sich weder in ihrer Rolle als Mutter noch als Ehefrau wieder. Auch Frauke (Martina Gedeck) hadert mit sich, geht anders als Sonja aber auf die 60 zu. Sie merkt: Ihr Leben bestand nur aus Kochen und den immer gleichen Gesprächen mit ihrem Ehemann. Doch sie wollte mehr. Fraukes Tochter Julie (Emilia Schüle) hat ihr Leben noch vor sich, wird im Model-Business allerdings auf die Probe gestellt.

Der Film „Wunderschön“ beschäftigt sich mit unterschiedlichen Menschen in verschiedenen Stadien ihres Lebens. Und entdeckt, wie facettenreich das Wort „Wunderschön“ abseits der Norm eigentlich ist.

Tod auf dem Nil – 10. Februar

Inspektor Hercule Poirot (Kenneth Branagh), ein illustrer Zeitgenosse aus Belgien – nicht Frankreich! – will sich von seinem Detektiv-Dasein erholen. Doch dafür hat sich Poirot die falsche Reise ausgesucht. Denn der Urlaubsdampfer befördert nicht nur Poirot den Nil herauf, sondern auch das frisch angetraute Paar Linnet Ridgeway (Gal Gadot) und Simon Doyle (Armie Hammer). Dessen Ex-Verlobte Jacqueline (Emma Mackey) wird beim Besuch eines Tempels fast von einem Stein erschlagen. Zufall oder geplanter Mord? Poirot ist sich sicher: Hier geht es nicht mit rechten Dingen zu. Die belgische Spürnase liegt richtig, denn kurz darauf passiert es tatsächlich: Ein Mörder ist unter den Gästen!

„Tod auf dem Nil“ folgt der zeitlosen Buchvorlage von Agatha Christie sowie der klassischen Whodunit-Frage. Im Fokus steht im Kino dabei die Aufklärungsarbeit des Meisterdetektivs Hercule Poirots höchstpersönlich.

Moonfall – 10. Februar

Eines Tages hängt der Mond nicht mehr am Himmel – nein, er löst sich aus seiner Umlaufbahn und stürzt auf die Erde zu. Das Leben, wie wir es kennen, ändert sich just diesem Moment und den Erdbewohnern bleiben nur wenige Wochen, um sich mit der Katastrophe auseinanderzusetzen. Doch ist sie unausweichlich? Die NASA-Managerin und Astronautin Jo Fowler (Halle Berry) meint, sie hat eine Lösung für die Kollision parat. Doch mit dieser Meinung ist sie fast allein. Nur der ehemalige Astronaut Brian Harper (Patrick Wilson) und der Verschwörungstheoretiker K. C. Houseman (John Bradley) glauben ihr. Eine unmögliche Reise ins Weltall beginnt. Kann dem Trio die Rettungsmission gelingen?

Uncharted – 17. Februar

Jedes Kind liebt Abenteuer und Schatzsuchen – genauso wie Nathan Drake (Tom Holland), der als Waisenjunge aufwuchs und sich seit jeher in diese kleinen Abenteuer stürzt. Als Erwachsener trifft Nathan auf Sullivan (Mark Wahlberg), der sich selbst als Abenteurer bezeichnet. Kurzerhand tun sich die beiden Männer zusammen und begeben sich auf die geheimnisvolle Suche des Goldschatzes des Entdeckers Ferdinand Magellan. Seit 500 Jahren ist dieser Schatz verborgen. Kein Wunder also, dass auch andere ihren Anspruch auf Magellans Erbe erheben wollen. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.

„Uncharted“ ist nicht nur mit eine, ehemaligen Marvel-Stars bestückt. Es handelt sich auch um die Verfilmung des gleichnamigen Videospiels. Das Prequel erzählt jedoch eine andere Kennenlerngeschichte von Nathan und Sullivan.

Alle Kino-Neustarts im Februar

3. Februar Wunderschön (Drama) In 80 Tagen um die Welt (Animation/Abenteuer) Ballade von der weißen Kuh (Drama) Träume sind wie wilde Tiger (Komödie) The Sadness (Horror) Yildiz da Kayar (Komödie)



10. Februar Moonfall (Sci-Fi/Action) Kimi (Krimi/Drama/Thriller) Marry Me: Verheiratet auf den ersten Blick (Komödie/Romanze) Tod auf dem Nil (Krimi) Was geschah mit Bus 670? (Drama) Love, Sex and Pandemic (Drama/Romanze) Delibrary (Biografie/Drama) Mahendra Highway (Dokumentation)



17. Februar Uncharted (Abenteuer/Action) Der Pfad (Abenteuer/Historie) Noch einmal, June (Drama) Der Alpinist (Dokumentation) Das Mädchen mit den goldenen Händen (Drama/Familie) End Of Session (Drama)



24 . Februar King Richard (Drama) Operation Fortune: Ruse de guerre (Komödie/Action) Belfast (Drama) Trübe Wolken (Drama/Thriller) Der Mann, der seine Haut verkaufte (Drama) El Fugor (Dokumentation) SAF (Drama)

