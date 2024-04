Als der Film „Matrix“ im Jahr 1999 in die Kinos kam, war ein Quantensprung mit Blick auf die Spezialeffekte zu bestaunen. Für die seinerzeit revolutionären Bilder bei den Kampfszenen gab es unter anderem einen Oscar für die besten visuellen Effekte. Ursprünglich war eine Trilogie des Science-Fiction-Blockbusters geplant, doch „Matrix Resurrections“ entführte uns 2021 ein weiteres Mal in die Welt von Neo, Morpheus, Trinity und Co. Jetzt kündigt sich sogar ein fünfter Teil der Saga an, die bisher weltweit rund 1,8 Milliarden US-Dollar einspielte.

„Matrix 5“ kommt – mit neuem Regisseur

„Matrix 5“ befindet sich bereits in der Entwicklung, kündigte Warner Bros Pictures am Mittwoch laut übereinstimmenden Medienberichten in den USA an. Schon das allein ist eine Überraschung. Doch das Filmstudio präsentierte noch eine weitere: Lana und Lilly Wachowski sind fast komplett raus. Das exzentrische Geschwister-Paar stand bei den ersten drei Filmen des Franchise als Regie-Duo in der Verantwortung, konnte aber nie so recht an den Erfolg des ersten Teils anknüpfen. Fans kritisierten hauptsächlich das eher mäßige Drehbuch. Im vierten Teil war nur noch Lana Wachowski als Regisseurin an Bord, soll im fünften Teil aber nur noch als ausführende Produzentin mitwirken.

Stattdessen möchte Warner Bros mit Drew Goddard auf dem Regiestuhl neue Erfolge feiern. Der 49-Jährige hatte unter anderem an Hit-Serien wie „Lost“ und „Marvel’s Daredevil“ mitgeschrieben. Außerdem an Blockbustern wie „World War Z“ und „Cloverfield“. Und das hat Gründe. Jesse Ehrmann, bei Warner Bros Pictures für die Produktionen zuständig, sagt: „Drew kam mit einer neuen Idee zu Warner Bros, von der wir alle glauben, dass sie eine unglaubliche Möglichkeit wäre, die Matrix-Welt fortzusetzen. Sie würdigt einerseits, was die Wachowskis vor über 25 Jahren begannen und bietet zudem eine einzigartige Perspektive, die auf seiner Liebe zu den bisherigen Filmen und den Charakteren basiert.

Besetzung noch unklar

Noch vollkommen offen ist, mit welcher Starbesetzung „Matrix 5“ für Aufsehen sorgen soll. Entsprechend gibt es auch noch keine Informationen dazu, ob Keanu Reeves (Neo) und Carrie-Anne Moss (Trinity) als Hauptdarsteller wieder mit von der Partie sein dürfen. Ferner ist bisher nicht bekannt, wann „Matrix 5“ in die Kinos kommen wird. In „Matrix“ wird enthüllt, dass die von der Menschheit gelebte Realität nur simuliert ist und Menschen stattdessen als Batterien für intelligente Maschinen dienen. Neo nimmt den Kampf gegen die Maschinen auf.